英脫歐過渡期達協議 英留歐盟市場21個月 但不參與

英國與歐盟經過一個周末的緊張談判，在周一達成具有里程碑意義的協議。雙方同意英國 2019 年 3 月脫歐後，進入為期 21 個月的過渡期，英國留在歐盟單一市場，但不參與歐盟決策。至於愛爾蘭邊界的問題仍待進一步磋商。

在這段期間內，英國將不再參與歐盟的決策過程，但可繼續享有歐盟會員國的好處，留在歐盟單一市場，須與其他歐盟國家一樣遵守歐盟規條。雙方將成立一個聯合委員會，在過渡期間處理糾紛。

另外，雙方未就愛爾蘭邊界達成共識，英國原則上同意在未有更好的解決辦法前，英國統治的北愛爾蘭仍可留在歐盟的關稅同盟。這個棘手的問題稍後會透過進一步談判尋求圓滿解決。

英國脫歐事務大臣戴維斯 (David Davis) 表示，這份協議提供了英國和歐盟的企業和公民所渴求的確定性。有關協議將於本周稍後，在布魯塞爾一個會議上給歐盟領導人簽署，以便在 4 月展開有關未來英歐關係的談判。