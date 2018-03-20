NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈孫大千：立刻支持勞基法複決公投戴資穎連霸　外媒：小個子球員超強不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
運動

NBA／浪人老將電話開導　讓KD下定決心加盟勇士

體育中心／綜合報導2018/03/20 08:35
▲勇士球星Kevin Durant 。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士球星Kevin Durant 。（圖／美聯社／達志影像）

勇士球星「KD」Kevin Durant過去總說，他離開雷霆是做了「最艱難的決定」，而根據《球員論壇》的報導，他當初之所以能下定決心來到勇士，這要歸功於老將Jarrett Jack的解惑。

Jack在該篇報導中指出，在2016年夏天，自己收到Durant傳來的訊息，上面寫道：「你現在方便說話嗎？」他當時有點嚇到，因為他和Durant相當熟識，後者也很尊敬自己，這並不是兩人平時溝通的方式。

在雙方通了電話後，Durant開門見山的說：「Stephen(Curry)這個人如何？」而Jack也迅速將他所知道的一切告訴這一位小老弟，並且堅定的表示：「你會喜歡這裡的一切的。」而正是從這之後，Durant才開始認真考慮和勇士簽約。

Jack在2013年賽季曾經短暫的待過勇士，當時他和才剛顯露頭角的「浪花兄弟」一起率隊打進季後賽，並在第2輪的系列賽，帶給當年的西區冠軍馬刺相當大的麻煩。雖然最終未能捧下金盃，但該年的經歷卻也為這支球隊吸取到了重要的經驗。

Durant在回憶此事時說道，Jack可能是自己當時最先聯絡的人，因為他是了解自己、並值得自己信任的人，而且他還待過那個環境，因此認為他的建議很重要。

 

 

 

關鍵字jarrett jackkevin durantnba勇士
主帥因病缺陣　詹皇：他比戰績重要44歲一朗回來了　準備重返大聯盟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan