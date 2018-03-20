NBA／浪人老將電話開導　讓KD下定決心加盟勇士

勇士球星「KD」Kevin Durant過去總說，他離開雷霆是做了「最艱難的決定」，而根據《球員論壇》的報導，他當初之所以能下定決心來到勇士，這要歸功於老將Jarrett Jack的解惑。
Jack在該篇報導中指出，在2016年夏天，自己收到Durant傳來的訊息，上面寫道：「你現在方便說話嗎？」他當時有點嚇到，因為他和Durant相當熟識，後者也很尊敬自己，這並不是兩人平時溝通的方式。
在雙方通了電話後，Durant開門見山的說：「Stephen(Curry)這個人如何？」而Jack也迅速將他所知道的一切告訴這一位小老弟，並且堅定的表示：「你會喜歡這裡的一切的。」而正是從這之後，Durant才開始認真考慮和勇士簽約。
Jack在2013年賽季曾經短暫的待過勇士，當時他和才剛顯露頭角的「浪花兄弟」一起率隊打進季後賽，並在第2輪的系列賽，帶給當年的西區冠軍馬刺相當大的麻煩。雖然最終未能捧下金盃，但該年的經歷卻也為這支球隊吸取到了重要的經驗。
Durant在回憶此事時說道，Jack可能是自己當時最先聯絡的人，因為他是了解自己、並值得自己信任的人，而且他還待過那個環境，因此認為他的建議很重要。