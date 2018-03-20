NBA／浪人老將電話開導　讓KD下定決心加盟勇士

勇士球星「KD」Kevin Durant過去總說，他離開雷霆是做了「最艱難的決定」，而根據《球員論壇》的報導，他當初之所以能下定決心來到勇士，這要歸功於老將Jarrett Jack的解惑。

Jack在該篇報導中指出，在2016年夏天，自己收到Durant傳來的訊息，上面寫道：「你現在方便說話嗎？」他當時有點嚇到，因為他和Durant相當熟識，後者也很尊敬自己，這並不是兩人平時溝通的方式。

在雙方通了電話後，Durant開門見山的說：「Stephen(Curry)這個人如何？」而Jack也迅速將他所知道的一切告訴這一位小老弟，並且堅定的表示：「你會喜歡這裡的一切的。」而正是從這之後，Durant才開始認真考慮和勇士簽約。