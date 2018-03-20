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中央社

邑錡去年每股賺0.77元 擬配發1元股利

中央社2018/03/20 08:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北20日電）縮時攝影機廠邑錡2017年合併營收新台幣5.13億元，創歷史新高，但受匯率波動影響，稅後淨利1604萬元，每股稅後盈餘(EPS)0.77元，董事會通過擬配發1元股利。

邑錡2017年受惠旗下ODM業務與自有品牌OBM業務齊步成長，帶動整體營收連續3年改寫新高記錄，惟受新台幣大幅升值影響， 全年稅後淨利為1604萬元，年減57.8%，每股稅後盈餘(EPS) 0.77元，低於去年的2.05元。

邑錡表示，2017年整體毛利率、營益率分別為31%、6%， 主要受匯率波動影響；同時創新ODM業務的快速增長使得整體營運結構有所調整，目前邑錡也積極與創新ODM客戶及供應商啟動優化管理、調整議價，創造未來整體獲利能力提升。

邑錡董事會決議通過，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，擬配發2017年每股現金股利0.35元、每股股票股利0.65 元，股利配發率達130%。

展望2018年第1季，邑錡維持審慎樂觀看法。邑錡表示，隨著國際知名大廠持續加速布局智慧家庭領域，包括近期Amazon斥資11億美元收購智慧門鈴製造商Ring，看好全球智慧家庭需求的提升，特別是居家保全領域， 將有助於邑錡數位電子貓眼相機的銷售，帶動數位電子貓眼營收比重自5%進一步提升至25%目標。

另一方面，邑錡亦持續與美、日系國際知名一線品牌大廠洽談智慧家庭應用新產品開發計畫， 可望增添邑錡未來營運新一波的成長動能。（編輯：林興盟）1070320

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