邑錡去年每股賺0.77元 擬配發1元股利

邑錡表示，2017年整體毛利率、營益率分別為31%、6%， 主要受匯率波動影響；同時創新ODM業務的快速增長使得整體營運結構有所調整，目前邑錡也積極與創新ODM客戶及供應商啟動優化管理、調整議價，創造未來整體獲利能力提升。

邑錡董事會決議通過，考量公司營運資金充沛與財務體質健全，擬配發2017年每股現金股利0.35元、每股股票股利0.65 元，股利配發率達130%。

展望2018年第1季，邑錡維持審慎樂觀看法。邑錡表示，隨著國際知名大廠持續加速布局智慧家庭領域，包括近期Amazon斥資11億美元收購智慧門鈴製造商Ring，看好全球智慧家庭需求的提升，特別是居家保全領域， 將有助於邑錡數位電子貓眼相機的銷售，帶動數位電子貓眼營收比重自5%進一步提升至25%目標。

另一方面，邑錡亦持續與美、日系國際知名一線品牌大廠洽談智慧家庭應用新產品開發計畫， 可望增添邑錡未來營運新一波的成長動能。（編輯：林興盟）1070320