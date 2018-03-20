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〈港股盤前〉關注平保業績 盤勢料先低後高

鉅亨網2018/03/20 08:35
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1、港股上日市況總結：港股週一再次先低後高。受長和系股票集體走低，恆指低開 131 點後跌幅曾擴大至 258 點，但在 A 股轉跌為升及平保（2318）、澳門博彩股和石油相關股帶動下曾一度倒升過百點。收市在騰訊（700）走弱下只報升 11 點，成交回調至 1062 億。藍籌股 23 升 27 跌而資金輪換頗明顯。上週強勢的內房見獲利回吐，而上週較弱的出口和內銀則有選擇性吸納。內房繼續表現較出色，而內銀則連續三天走弱。值得一提的是，上週五才上市的 3 隻新股，包括博奇環保（2377）、光麗科技（6036）和通達宏泰（2363）全受壓。前兩者更重挫接近兩成。賓仕國際（1705）也大瀉 17%。滬深港通總成交按日減少約 7% 至 114 億，約佔大市成交約 10.7%，依然屬低水平。當中，滬港通錄得淨流出約九百萬，而深港通則錄得淨流入約 4.5 億。滬港通淨流入較多的是平保和騰訊，淨流出則以內銀、內險、煤炭和吉利（175）為主。深港通淨流入則主要在太保（2601）和金蝶（268），淨流出則主要在萬科（2202）。另外，做空佔大市成交回落至約 10.7%。

2、美股上日市況總結：受臉書資料外洩並大跌近 7% 的影響，美國三大指數全面大瀉。道指曾大跌近五百點，收市跌幅略為收窄，但也重挫 336 點並吐回了今年以來的所有升幅。標指下跌 1.4%，而納指則上挫 1.8%。十年期債息上升至 2.855%。VIX 指數則急升約 20% 至 19.02 水平。（盤中曾高見 21.87，是自 3 月 7 日後首次重返 20 水平）港股 ADR 下跌約 198 點，相當於恆指 31315 點水平。

3、港股今天 / 短期市況分析：今天港股又可能上演近來不斷重複的先低後高走勢。臉書洩密屬公司單一事件，美股的反應似是過份放大了，但在聯準局議息前和川普政府的種種問題下，投資者逃之夭夭也可理解。回看港股，接二連三的良心公司業績（包括昨天收市後的舜宇（2382））是支持港股近來相對強勢的主因。且看今天和明天公佈業績的平保和騰訊能否把這延續。另，人大今天閉幕後，A 股的維穩期也可能告終。內地正全力用 CDR 去吸引獨角獸回歸，加上 MSCI 在 6 月正式納入 A 股，相信市場氣氛應該會繼續偏好。

 

 

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