青雲股價暴漲暴跌 20日起繼續分盤交易

（中央社記者韓婷婷台北20日電）青雲國際科技在3月9日遭櫃買中心處以20分鐘分盤交易後，股價翻轉重挫，股價繼續劇烈波動，櫃買中心公布今起至31日繼續分盤交易，每20分鐘撮合一次。

櫃買中心公布青雲最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自107年3月20日起10個營業日(107年3月20日至107年3月31日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制撮合終端機執行撮合作業(約每20分鐘撮合一次)。