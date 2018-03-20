美股重挫 台股震盪整理機率大

（中央社記者江明晏台北20日電）美股19日重挫，原因在臉書傳出個資外流醜聞，導致各個科技龍頭股大跌，台股昨天漲19.2點，收在11046.9點，今天表現恐受美股拖累，投顧表示，台股反覆震盪整理機率居大。

美股19日重挫，原因在臉書傳出個資外流醜聞，導致各個科技龍頭股大跌，科技股那斯達克指數滑落137.75點或1.84%，以7344.24點作收。道瓊工業指數跌335.60點或1.35%，收在24610.91點。標準普爾指數跌39.09點或1.42%，收2712.92點。

歐股19日收黑，原因在臉書等科技股出現賣壓，同時美國本週稍後有升息疑慮，而美國總統川普恐點燃貿易戰火也形成了摜壓力道。