巴西女議員遭槍擊 同批彈藥已犯案多起

女市議員被殺案在巴西各地掀起抗議浪潮，昨天美國女歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）也在里約市中心舉行演唱會現場，向佛朗哥和家屬致意。

佛朗哥（Marielle Franco）14日在里約市中心遭行刑式槍殺，警方懷疑是蓄意殺害。佛朗哥當時坐在汽車後座，頭部中4槍，司機背部中3槍，2人當場死亡，至今無人被捕。

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）巴西公共安全部今天指出，警方在里約女市議員佛朗哥和司機葛梅斯槍擊命案現場發現的子彈殼，與犯罪份子在東北部巴萊巴州郵局搶案中使用的彈藥屬同一批次。

公安部今天發布聲明指出，2017年7月24日巴萊巴州白山（Serra Branca）郵局發生爆炸竊案，聯警在現場發現的子彈殼，有部分和佛朗哥案使用的子彈屬同一批次。

這批子彈編號UZZ-18，於2006年12月29日由CBC公司出售給巴西利亞聯警，一共有185萬9000發子彈。

另外，警方在佛朗哥命案現場發現9釐米口徑手槍使用的子彈殼，也與2015年8月13日發生的聖保羅州史上最大宗集體殺人案（17人喪生）使用的子彈屬同一批次。

聲明表示，公安部長鍾曼（Raul Jungmann）16日的發言並沒有直接將巴萊巴州郵局盜竊案與女市議員遇害現場發現的子彈殼連結在一起，只是援引巴萊巴的事件作為被盜竊的彈藥落入犯罪份子手中的實例之一。

聲明還指出，2015至2017年間在里約都會地區發生的敵對販毒幫派械鬥事件，造成5人死亡命案，所使用的子彈也屬同一批次彈藥。（編輯：紀錦玲）1070320