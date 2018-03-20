台跨境網購有潛力 五大平台受青睞

從平台來看，跨境網購族青睞的網購平台包括淘寶／天貓商城（69.5%），其次是日本樂天（19.3%）、日本Amazon（17.9%）、美國Amazon（14.2%）與eBay（7.2%）等。

資策會產業情報研究所（MIC）日前針對消費者網購行為進行大調查，發現近2年跨境網購比例並無明顯增幅，但去年曾進行跨境網購的網友，年均消費金額約新台幣1萬6378元，較2016年1萬5535元成長5.4%，其中26歲到35歲是主要族群。

MIC資深產業分析師張筱祺表示，跨境網購行為的接受與普及，比境內網購需要更長的時間，因此近2年跨境網購比例無明顯增幅，但從跨境金額成長可知，台灣網友對跨境購物仍具消費潛力。

在所有跨境網購管道中，MIC表示，最多數人習慣自行訂購（71.1%），透過國內個人代購賣家比例相較2016年（31.8%）成長至37.4%，透過國內代訂網站比例上，則從25.8%降至20.3%。

張筱祺表示，推測個人代購比例升、代購網站比例減少的原因，與近年蝦皮、商店街個人賣場、Facebook等個人賣家經營管道增加有關，預估未來平行輸入、代理性質的平台也會受到影響。（編輯：鄭雪文）1070320