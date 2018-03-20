高齡少子化來臨 理財教育巡迴講座開跑

（中央社記者潘智義台北20日電）台灣集中保管結算所表示，為因應台灣快速邁入高齡少子化社會，理財觀念教育刻不容緩，因此推出機關學校「退休基金商品及理財教育巡迴講座」。

集保新聞稿引述衛生福利部資料，推估台灣在西元2018年老年人口數約占全體國民14%，進入高齡化社會，至2025年老年人口數將達20%，更為超高齡社會。國人應提升投資理財意識，並提早規劃退休，落實提撥資金，預備退休準備金。

集保邀集投信投顧公會、證基會、基富通證券等單位在今年推出「退休理財專案系列活動」，針對公教族群舉辦「退休基金商品及理財教育巡迴講座」，提升投資理財意識。另外，對全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」，讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。