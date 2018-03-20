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高齡少子化來臨 理財教育巡迴講座開跑

中央社2018/03/20 09:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北20日電）台灣集中保管結算所表示，為因應台灣快速邁入高齡少子化社會，理財觀念教育刻不容緩，因此推出機關學校「退休基金商品及理財教育巡迴講座」。

集保新聞稿引述衛生福利部資料，推估台灣在西元2018年老年人口數約占全體國民14%，進入高齡化社會，至2025年老年人口數將達20%，更為超高齡社會。國人應提升投資理財意識，並提早規劃退休，落實提撥資金，預備退休準備金。

集保邀集投信投顧公會、證基會、基富通證券等單位在今年推出「退休理財專案系列活動」，針對公教族群舉辦「退休基金商品及理財教育巡迴講座」，提升投資理財意識。另外，對全民舉辦「基金投資模擬競賽活動」，讓民眾親自體驗基金操作及學習風險控管。

投信投顧公會理事長張錫表示，各種理財工具中，「基金」是很適合納入長期投資規劃的金融商品，其性質也十分符合全球退休理財主流。今年度機關學校巡迴講座主軸為「如何透過基金進行退休理財規劃」，並邀請具有豐富實務經驗的基金業者擔任講師，一同提升國人退休投資理財意識。

集保結算所指出，今年巡迴講座對象鎖定公教族群，將以「理財規劃有方向、退休生活不一樣，Let'sFund 一起打造退休大幸福」為主題，優先倡導公教人員提早自主規劃預備退休金，期望公教人員正確認知基金商品及銷售管道，掌握理財工具相關資訊。（編輯：張均懋）1070320

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