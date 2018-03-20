名家論壇》鈕則勳／數位時代宜跳脫手機成癮及網路制約

基於此，文化廣告系日前便公布了一份民調，其中指出有九成的大眾不知道自己手機的訊息已被相關機制掌控，所以只能看到自己有興趣的資訊，另外七成以上的消費者患有「手機成癮症」，五成以上的人每日使用手機超過五小時以上，相關數據其實顯露出了幾個現代人與手機、網路相互作用的幾個值得省思的現象。

在數位時代中，網路使用者只要透過手指就能輕易地從智慧型手機、平板上點擊接觸多元的相關資訊，與世界接軌；但從另方面來說，藉由人工智慧（AI）與大數據的運用，消費者或是網友的消費行為及偏好已然被掌握，廣告主藉此可以精準地投遞消費者喜愛的相關內容給這些已經依賴手機或網路的消費者，也因此，消費者所獲取的資訊便會愈來愈受到限制，甚至只能在同溫層中接觸資訊或是網際互動。

首先，消費者與網友毫無疑問的，已經產生「依賴手機」的現象。除了「低頭族」已成普遍現象外，手機不在身邊或遺失手機便會覺得焦慮不安，甚至無法處理日常的例行工作；特別是手機中所安裝的社群軟體，不論是FB、LINE、IG等，網友對其依賴指數會更加明顯，我們雖然能透過社群進行公務處理、擴大交友圈與更精準地選購商品，但也可能因為「已讀不回」或違反社群禮儀等現象而影響心情及人際感情，更可能因此忽略了實際有溫度的人際交流或人脈網絡經營。數據亦顯示，近五成的人雖會覺得藉由手機生活會變得更加豐富多彩，但也有相對比例的人覺得使用手機確實會上癮，甚至會花費更多的金錢。

其次，消費者及網友雖然能透過手機去蒐集相關的資訊，進行無遠弗屆的超連結，似乎能夠掌握獲得資訊或是進行消費行為的主動權，及過濾掉自己沒興趣的資訊，加快消費決策的制定及選擇；然久而久之，我們在手機中能看到的資訊卻可能愈來愈單一化，亦即絕大多數都是你感興趣的資訊，網友漸漸只能在同溫層中進行資訊獲取，卻喪失了多元資訊獲取的可能，某程度來說，消費者及網友此時已被手機掌控，陷入被動的局面，同時廣告主便更容易投射相關更精準的資訊，消費者更難跳脫被掌控的命運。而數據顯示，僅一成的人了解數位時代這種資訊被掌控的原因；其也凸顯了網友多以為藉由手機可掌握多元資訊，殊不知他反而早被特定資訊所掌控。

再者，民調中也顯示有八成二的人認為其最關注社群平台的相關資訊，且多會被制約，是以民調中也透過歸納整理出八種類型的網路使用者；包括「指尖的完美主義者」，其所有相關社群的投放都一定要是完美到無懈可擊，不論是PO文或照片，會盡量減少其他網友對內容的不悅。「社群意見的掌舵者」，他們是網路世界中的意見領袖，除了有創造主流意見的企圖心外，也會不斷經營粉絲，號召具集體性的網路行動；「柔情似水的思想家」，這類網路使用者未必會在乎他的PO文會否引發注意與青睞，只要能將自己的心境做最完美的介紹與詮釋，此願足矣。

「獨善其身的和平家」，對於別人爭議性的PO文多會採敬而遠之的態度，不願意在社群和和人起衝突；「孤芳自賞的藝術家」類型，則是指並不會在乎別人對其的看法或態度，是屬於「我PO故我在」的存在主義者，且在乎美的事物。「多愁善感的哲學家」則是指他非常在乎別人對自己的想法，擔心所PO的文章會不會引發別人的反對意見，會否因此影響人際關係或別人的看法；「八面玲瓏的外交官」活耀於社群中，喜歡在朋友圈互動，關心別人、也在乎別人對自己的看法。最後一種類型是「指上潮流的冒險家」，他們樂於接受社群上新的流行發展趨勢；如直播盛行，他也搞直播，即便自己的操作未必能和網紅PK，他都樂於嘗試。

基於以上分析，網路時代的指尖行為雖然為消費者及網友提供了許多方便，但仍然也存在著一些新的問題或限制；作為一個現代的聰明網路使用者，與其全部依賴與相信網路所提供的相關資訊，還不如有時學著跳脫網路的框架，接觸真實的世界，找回自己的主導性，科技才能充分地為人類所應用。

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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