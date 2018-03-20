俏學妹控「學長硬上逼口爆」　卻因這張裸照露餡

綜合媒體報導，黃男是學妹的大學直屬學長，兩人認識之後，不斷處於「友達以上、戀人未滿」的曖昧關係，直到兩人畢業、學妹交了男友後，雙方仍持續來往，每次見面都會「溫存」才離開，黃男曾意圖斷開兩人的不當關係，卻因學妹無法接受，激動質問：「為何每次發生關係就不要再見面」，怒提告黃男對其性侵。

台北市一名 20 多歲的黃姓男子遭學妹指控，假借邀約唱歌、出遊等名義，意圖性侵還逼口交，台北地檢署調查發現，學妹事後曾傳鹹溼露骨訊息、裸照給黃男，有違常理，認定兩人其實為砲友關係，黃男最終獲不起訴處分。

據了解，去（ 2017 ）年 9 月間，黃男與同事相約唱 KTV ，學妹得知後主動表示想要參與，結束後黃男載著學妹返回住處，兩人先在住家附近公園牽手散步，黃男再帶他到頂樓熱情擁吻，進而發生性關係。事後學妹卻指控黃男違反其意願，強吻她又強脫衣褲意圖性侵，她始終護著最後一道防線，最後卻被逼口爆。

學妹還提出 2015 年間，和學長發生性關係後到婦產科的墮胎證明，以及 2016 年 7 月間，黃男再度藉由護送她返家名義，將她帶到頂樓硬上得逞。對此黃男則反駁道，兩人確實有發生性關係，且不只這 2 次，前後一共有 5 次，不過都是在雙方你情我願的情況下發生。

檢察官調查指出，女子所提出 2015 年的墮胎事證，無法確切證明是遭到黃男性侵所致，若女子指控為真， 2016 年又再度和黃男一同出遊、牽手散步，實在有違常情。此外，女子遭到性侵後還曾傳訊給黃男，寫下：「你想要愛愛喔？」「乖，別再跟左右手玩了」，甚至還傳裸照給對方，內容曖昧又挑逗，認定兩人為砲友關係，不起訴黃男。