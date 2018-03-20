NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈體改又跳票　時力要求林德福下台交往數年為何不結婚？潔哥公開真相不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
社會

俏學妹控「學長硬上逼口爆」　卻因這張裸照露餡

社會中心／台北報導2018/03/20 09:50
▲俏學妹控「學長硬上逼口爆」，卻因這張裸照露餡。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲俏學妹控「學長硬上逼口爆」，卻因這張裸照露餡。（示意圖／翻攝自Pixabay）

台北市一名 20 多歲的黃姓男子遭學妹指控，假借邀約唱歌、出遊等名義，意圖性侵還逼口交，台北地檢署調查發現，學妹事後曾傳鹹溼露骨訊息、裸照給黃男，有違常理，認定兩人其實為砲友關係，黃男最終獲不起訴處分。

綜合媒體報導，黃男是學妹的大學直屬學長，兩人認識之後，不斷處於「友達以上、戀人未滿」的曖昧關係，直到兩人畢業、學妹交了男友後，雙方仍持續來往，每次見面都會「溫存」才離開，黃男曾意圖斷開兩人的不當關係，卻因學妹無法接受，激動質問：「為何每次發生關係就不要再見面」，怒提告黃男對其性侵。

據了解，去（ 2017 ）年 9 月間，黃男與同事相約唱 KTV ，學妹得知後主動表示想要參與，結束後黃男載著學妹返回住處，兩人先在住家附近公園牽手散步，黃男再帶他到頂樓熱情擁吻，進而發生性關係。事後學妹卻指控黃男違反其意願，強吻她又強脫衣褲意圖性侵，她始終護著最後一道防線，最後卻被逼口爆。

學妹還提出 2015 年間，和學長發生性關係後到婦產科的墮胎證明，以及 2016 年 7 月間，黃男再度藉由護送她返家名義，將她帶到頂樓硬上得逞。對此黃男則反駁道，兩人確實有發生性關係，且不只這 2 次，前後一共有 5 次，不過都是在雙方你情我願的情況下發生。

檢察官調查指出，女子所提出 2015 年的墮胎事證，無法確切證明是遭到黃男性侵所致，若女子指控為真， 2016 年又再度和黃男一同出遊、牽手散步，實在有違常情。此外，女子遭到性侵後還曾傳訊給黃男，寫下：「你想要愛愛喔？」「乖，別再跟左右手玩了」，甚至還傳裸照給對方，內容曖昧又挑逗，認定兩人為砲友關係，不起訴黃男。

關鍵字砲友學妹學長口交性關係曖昧
除了肛交什麼都做過　怒告妻與小王

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan