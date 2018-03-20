5千萬個資洩給川普顧問公司 臉書調查

英國資料分析業者劍橋分析（CambridgeAnalytica）遭踢爆在使用者不知情或未經許可情況下，擷取5000萬名臉書使用者檔案的個人資料，導致臉書遭受猛烈批評。

（中央社舊金山19日綜合外電報導）臉書（Facebook）今天宣布，關於5000萬筆美國人個資外洩給川普2016年總統競選團隊旗下顧問公司事件，臉書已經聘用一家數位鑑識公司調查後續處理狀況。

臉書表示，劍橋大學研發使用者個資擷取應用程式的心理學家柯甘（Aleksandr Kogan）也同意合作。

臉書又說，與柯甘合作並將資料洩給媒體的加拿大數據分析專家魏利（Christopher Wylie），不願配合稽核。

臉書表示：「這是我們全面內部與外部審查的一部分，以判定上述臉書數據據稱還存在的準確性。」

臉書表示，有關各方已向臉書保證，此案涉及的資料已經銷毀，但表示「如果這些資料還存在，將是嚴重違反臉書政策、違背這些團體的信用與承諾，無法令人接受」。

臉書說，柯甘「說謊」，使用性格測試結果，將資料傳給2016年協助川普競選的劍橋分析，違反臉書服務條款。美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，柯甘與俄羅斯政府也有關係。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1090320