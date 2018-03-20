〈國泰金經濟調查〉通膨怪獸來襲 物價上漲預期指數創

衛生紙漲價引發的物價上漲效應發威，國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果，民眾對近期物價上漲的感受明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下 2012 年 6 月、近 6 年以來新高，在經濟信心轉趨保守且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現較明顯的下滑。

國泰金經濟研究處協理陳欽奇表示，景氣對策燈號連續兩個月呈現黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，領先指標仍持續上升，成長動能轉弱。本月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步下跌，其中又以景氣展望樂觀指數下跌幅度較大，兩者 6 個月移動平均代表的趨勢值都有轉弱跡象，顯示民眾對於景氣復甦力道有轉趨保守的疑慮。