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美股下挫、台積電領跌　台股早盤跌幅擴大

記者許家禎／台北報導2018/03/20 09:43
▲美股全面下挫，台北股市3月20日開盤跌30.05點，加權股價指數以11016.85點開出，隨後跌幅擴大。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股全面下挫，台北股市3月20日開盤跌30.05點，加權股價指數以11016.85點開出，隨後跌幅擴大。（圖／NOWnews 資料照片）

美股全面下挫，台北股市今（20）日開盤跌30.05點，加權股價指數以11016.85點開出，隨後跌幅擴大。各類股部分，早盤電子跌0.6%、金融跌0.4%。指標股台積電跌逾1%、鴻海跌0.3%、大立光跌2%以上，宏達電、日月光、宸鴻也呈現弱勢，而仁寶去年Q4毛利率創低，早盤跌逾3%。

臉書爆發個資外洩，重挫逾6%，拖累科技類股，美股四大指數昨（19）日全面走跌。其中，道瓊工業指數終場跌335.6點，跌幅1.35%，收24610.91點；那斯達克指數跌137.74點，跌幅1.84%，收7344.24點；標準普爾500指數下挫39.09點，跌1.42%，收2712.92點；費城半導體則跌27.73點，跌1.95%，收1394.82點。

台北股市19日終場上漲19.2點，收在11046.9點，守住11000點，成交量為1,106.72億元。將持續關注美股與台股走勢。台股今（20）日開盤跌30.05點，加權股價指數以11016.85點開出，隨後跌幅擴大。各類股部分，早盤電子跌0.6%、金融跌0.4%，半導體跌逾1%。

個股部分，指標股台積電跌逾1%，來到251.5元。鴻海跌0.3%，來到92.6元。大立光跌2%以上，來到3620元。其他，宏碁、南亞科跌逾1%以上。宏達電、日月光、宸鴻也通通弱勢走跌1%以上。

早盤量大下挫的還有新光金、旺宏、長榮、華邦電。其中仁寶去年Q4毛利率再創低，早盤跌逾3%。而量大逆勢走揚的有聯發科、晶電、智捷、建達與威盛，表現亮眼，成為盤面焦點。

 

關鍵字美股台股台積電早盤開盤
股匯不同調　台幣升觸29.155物價上漲預期指數　創近6年新高

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