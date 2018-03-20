柯文哲稱蔡政府卡雙城論壇　陸委會駁未申請

由台北市、上海市輪流主辦的「雙城論壇」，2018年依例應在台北市舉行，對於今年是否出席雙城論壇，柯文哲說，現在雙城論壇有點麻煩，李文輝被禁止入境，因為陸委會不准他來，這要辦總是要談判、雙方談，人也不能來，現在還沒想到怎麼去談判。

「台北，上海雙城論壇」是否續辦受關注，台北市長柯文哲昨表示，現在雙城論壇有點麻煩，因為上海市台辦主任李文輝被禁止入境，陸委會不准他來，現在人不能來，還沒想到怎麼去談判。對此，陸委會主委陳明通今（20）日表示，李文輝上次的事情一碼歸一碼，目前台北市政府還沒提出申請，北市府若有需要，陸委會會從堂協助。

對此，陳明通說，兩岸雙方交流，問題本質是增進相互了解，創造友善的環境，李文輝因為上次事件，跟交流本質有些距離，所以過去這段時間不讓他來台，但兩岸城市交流是我方的政策，有關雙城論壇這件事情，如果台北市政府有需要，陸委會會從中協助。

至於如何協助？陳明通表示，這要等北市府提出來，因為城市交流、雙城論壇也不是只辦過一次，等北市府案子提出來後，陸委會會從旁協助。

陳明通重申，問題本質要回到，交流是創造友善環境、增進相互了解，這個才是交流的目的，跟這個目的有距離，雙方要有一定了解，要如何改善，這才是交流政策的目的。

陳明通強調，上一次李文輝來台事件，（中國好聲音）引起一些爭議，政策上對他要不要來，政府有檢討，重點是一碼歸一碼，上次事件一個結束，他沒來也是一個階段，城市交流是我方政策，台北市政府如果有需要，陸委會會從中協助，但北市府到現在還沒正式提出來，哪天要辦、何時要辦，會密切去了解。

媒體問到，若李文輝提出申請，會讓他過嗎？陳明通表示，要看細節，符合政策本質與目的，就往正面思考，從旁協助。

陳明通指出，人民授權給政府開放交流，因為人民希望看到兩岸良性互動，不想看到爭議事件，這是很清楚的事情，政府受到人民委託，當然要抓住人民授予的目的。