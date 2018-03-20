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3月國民經濟股市樂觀度同步跌　物價上漲預期近6年新高

記者顏真真／台北報導2018/03/20 09:59
▲國泰金控公布3月國民經濟信心調查結果，經濟信心與股市樂觀情緒同步小跌，物價上漲預期指數創下2012年6月以來新高。（圖／NOWnews資料照）
▲國泰金控公布3月國民經濟信心調查結果，經濟信心與股市樂觀情緒同步小跌，物價上漲預期指數創下2012年6月以來新高。（圖／NOWnews資料照）

國泰金控今（20）日公布今（2018）年3月國民經濟信心調查結果，經濟信心與股市樂觀情緒同步小跌，民眾風險偏好指數亦連續2個月下滑，而民眾對近期物價上漲的感受及預期指數同步明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下2012年6月以來新高，逾6成民眾預估今年通膨率會超過1.1%，也壓抑民眾消費意願。

國泰金指出，景氣對策燈號連續兩個月呈現黃藍燈，同時指標漲勢暫歇，領先指標仍持續上升，成長動能轉弱。3月民眾景氣現況與展望樂觀指數同步下跌，其中又以景氣展望樂觀指數下跌幅度較大，兩者6個月移動平均代表的趨勢值都有轉弱跡象，顯示民眾對於景氣復甦力道有轉趨保守之疑慮。

此外，民眾對近期物價上漲的感受及預期指數同步明顯攀高，其中物價上漲預期指數創下2012年6月以來新高，來到88.9的位置。在經濟信心轉趨保守且通膨預期上揚的氣氛籠罩下，整體消費意願也出現較明顯的下滑。

國泰金表示，3月民眾認為2018年經濟成長率有機會超越2%的比例上升至72.2%，但平均經濟成長率的預期值僅2.17%，較主計總處的2.42%略偏保守。在通膨展望方面，有62.4%的民眾認為今年通貨膨脹率會超過1.1%，平均預期值維持在1.33%，略高於主計總處的預估值1.21%。

3月股市樂觀情緒及風險偏好同步小幅下滑。國泰金分析，調查期間美股與台股雖仍震盪，先前已有回穩跡象，但近日又受到貿易戰風險衝擊而波動。由於第1季企業獲利展望相對平淡，加上基本面信心轉弱，及股市已處相對高點的壓抑下，3月民眾股市樂觀指數小跌至-16.4。

此外，受到近期金融市場波動程度加大的影響，民眾風險偏好指數連續兩個月下滑至-2.7，顯示未來半年的資金行情恐受部分壓抑。

關鍵字國泰金經濟景氣物價通膨貿易戰股市
台積電領跌　台股早盤跌幅擴大生技醫療夯　主題業績發表會受矚目

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