LINE LIVE直播平台進軍台灣 互動性更高

LINE進一步表示，在直播市場蓬勃發展的台灣推出LINE LIVE player，能讓擁有官方帳號的名人與企業在LINE接收來自觀看者的評論和按讚，深化雙方溝通，比現有LINE聊天室的直播功能更具互動性。

LINE在官網發文表示，台灣的直播技術使用方式越趨多樣化，從觀賞運動節目、評論電競賽事到商務市場都已採用。

（中央社記者吳家豪台北20日電）看好直播市場潛力，通訊軟體LINE宣布旗下直播影像串流平台LINE LIVE在台灣推出，正式名稱為LINE LIVE player，允許收看直播的用戶撰寫評論或幫直播主按讚，具有更高互動性。

LINE LIVE於2015年12月在日本發表，包括一般用戶、名人和歌手都可開播，目前在日本每月活躍用戶數超過3300萬人。

2017年9月，LINE LIVE與歐洲大眾媒體公司ProSiebenSat.1 Digital合作在德國推出服務。今年2月，LINE LIVE LAB實驗室進駐中東及北非地區的12個國家，成為阿拉伯地區首個內容創造加速器計畫。

截至2017年12月，LINE在4大主要市場包括日本、泰國、台灣、印尼的每月活躍用戶數合計超過1.68億人，持續朝向無縫連結用戶、資訊、服務、企業及品牌的「智慧入口」願景發展。（編輯：林興盟）1070320