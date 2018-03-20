美股2月大跌10%時 千禧世代反而感到興奮 加碼比

Bankrate.com 分析師 Taylor Tepper 認為，如果是長期投資人，就會希望能夠低價買進，對千禧世代來說，這給他們在退休金帳戶增持的機會。「從這個意義上說，這非常令人興奮。」

Bankrate.com 調查顯示，18 至 37 歲的投資人，有 19% 在股市暴跌期間感到興奮。相較之下，X 世代為 8%，嬰兒潮一代僅為 4%，千禧一代投資人所占比例為其他世代至少 2 倍以上。

據《彭博》報導，今年 2 月，美股出現 2 年來首度超過 10% 的修正，千禧世代卻未改恐慌，比其他年長的投資人更痴迷這次的波動。

該如何看美股 2 月份的高檔修正？對美國千禧世代來說，這似乎是他們投入股市的最好時機。

這次調查指出，有超過 4 分之 1 的千禧世代投資人，在股市回調期間增持股票，也超過其他年齡組。

千禧世代對股市下挫感到興奮 (圖表取自彭博)

這次調查時間為 2 月 28 日至 3 月 1 日，共訪問 2287 名美國成年人。其中 1063 人有投資帳戶，而千禧世代持有投資帳戶的比例最低，為 30%，X 世代為 46%，嬰兒潮世代為 54%。

另一個讓千禧世代的潛在原因是，這是川普上任後首度股市修正，千禧世代反川普的比例最高，支持率最低，因此千禧世代認為，這輪股市下挫是對川普政策的讉責，這不令人意外。

根據調查，整體來看，受訪者在 2 月股市動盪期保持冷靜，僅約 6% 的投資人由帳戶中提出資金。近一半的受訪者表示，他們對此並不關心，而有 13% 的受訪者表示被這次下修嚇到了。

Tepper 表示，川普總愛在 Twitter 上談論股票，因此創高時更容易受到注意。他說：「當拋售發生時，我擔心很多人會跟著賣出，並改變他們的行為。但他們似乎並未真的這麼做。」