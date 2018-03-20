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工商快訊

廣編／Häagen－Dazs推出多款母親節冰淇淋蛋糕

本報訊2018/03/20 10:00
▲Häagen-Dazs母親節一次推出多款春季限定冰淇淋蛋糕，一口品嘗濃濃春日花果浪漫，讓最純粹的愛在媽媽心中時刻綻放！（圖／公關照片）
▲Häagen-Dazs母親節一次推出多款春季限定冰淇淋蛋糕，一口品嘗濃濃春日花果浪漫，讓最純粹的愛在媽媽心中時刻綻放！（圖／公關照片）

今年最吸睛的母親節禮物，就是把一座春日小花園獻給媽媽！頂級冰淇淋品牌【Häagen-Dazs】一次推出多款超吸睛春季限定冰淇淋蛋糕，以「純粹的愛，時刻綻放」為主題概念，把清爽的花果滋味結合在母親節蛋糕中，堅持採用真材實料，每吃下一口，都讓人感受到滿滿的花朵香氣，如同和花一樣純粹的母愛，時時刻刻綻放在我們身邊！其中，主打款【薰紫花影】和【粉櫻綻放】更是被薰衣草、櫻花的香甜滋味包圍，就像是和媽媽漫步在百花盛開的春日午後，獻上最純粹的陪伴，也讓充滿溫馨與愛的花朵在媽媽的心田盛開。

2018年Häagen-Dazs母親節主打款【薰紫花影】和【粉櫻綻放】冰淇淋蛋糕，採用春日小花園限定的薰衣草藍莓和櫻花口味冰淇淋，完美融合多層次的花果食材，每個瞬間都能感受到幸福清甜在口中擴散！更結合精緻的蛋糕工藝，妝點出令人愛不釋手的春季小花園，讓媽媽一次享有豐富食感與視覺的雙重感官享受。

代表純淨、感恩的薰衣草，最能代表我們對母親真摯的感謝，【薰紫花影】蛋糕便以此為靈感，設計出一座高貴優雅的薰衣草花園！以清爽的原味優格冰淇淋作為基底，融合帶著清甜藍莓果粒的薰衣草冰淇淋，完美調和水果與花香的絕佳比例；裹上今年最流行的優雅紫色外層，同時以浪漫的法式甜點概念，在蛋糕最上層點綴紫色可可調製而成的薰衣草造型巧克力，加上清脆法式蛋白餅(Meringue)做成的花瓣，每一口都是不同的視覺與味覺驚喜。

另一款主打【粉櫻綻放】冰淇淋蛋糕，則以最能代表春季意象的高雅櫻花與櫻桃醬為主體，搭配香甜草莓冰淇淋，花果甜蜜口感完美交錯；再將粉色馬卡龍碎粒環繞整個蛋糕基底，打造氣質的粉紅視覺，就像是在我們心中永遠優雅青春的媽媽，踏在粉嫩欲滴、令人陶醉的櫻花小徑上，所有最美好的寵愛與愛意，都隨著淡淡的櫻花清香在口中甜蜜綻放。

為慶祝母親節，Häagen-Dazs母親節首波早鳥優惠於3月14日至5月4日止，購買冰淇淋蛋糕可享一顆85折優惠，買兩顆再送3張單球冰淇淋公關券(價值405元)；第二波早鳥優惠於5月5日至5月10日止，購買冰淇淋蛋糕一顆享9折優惠，買兩顆再送3張單球冰淇淋公關券。現在就快到全台Häagen-Dazs門市預購母親節冰淇淋蛋糕，讓我們獻上對媽媽最甜蜜浪漫的感謝與愛意，一起在花海中綻放。

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