重播／國政基金會煤有乾不乾淨記者會

國家政策基金會指出，台電深澳發電廠的更新擴建計畫環評3月14日在環保署副署長詹順貴的“助攻”下，環評通過審議，然而，後續引發了一連串的效應。電力為工業之母，為了台灣經濟發展，政府對於能源政策須謹慎評估與制定。台電在近期規劃將已經除役10年的深澳燃煤電廠，擴大興建，引發許多爭議。

國家政策基金會今日召開「“煤”有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，邀請國家政策研究基金會高級助理研究員 唐慧琳、前環保署署長 魏國彥與台灣能源部落格板主陳立誠等人，並從深澳電廠環評、乾淨的煤以及用肺換電等三大議題。

為何新北市環保局及環團反對擴建深澳電廠，有以下三項問題需討論，首先，環評大會表決一票之差通過，一場環評大戲，詹順貴副署長打臉詹順貴律師；其次， 乾淨煤成為年度幹話之一，“煤”沒有所謂的乾不乾淨，乾淨煤並非潔淨能源，所以乾淨煤到底有多乾淨？

最後，「用肺換電」的錯誤能源配置，民進黨政府上任之後，預計在2025年達成非核家園目標，所訂定未來的能源占比燃煤發電為30％，而2017年台灣的燃煤的能源占比達36.9%已超過30%的發電占比，預計未來會有許多燃煤機組會維持低檔甚至閒置的狀態，真的需要2025年啟用的深澳燃煤電廠嗎？