全球首例！Uber自駕車撞死人　美測試計畫暫時喊卡

全自動駕駛車輛到底安不安全？美國亞利桑那州（ Arizona ）鳳凰城坦佩郊區，當地時間周日（ 18 日）深夜，發生一起車禍事故，一名 49 歲的女子赫茲柏格（ Elaine Herzberg ）在穿越馬路時遭 Uber 全自動駕駛車撞死。事發後 Uber 緊急針對美國地區測試計畫喊卡，而這也是全球首起全自動駕駛車輛撞死人的案例。
據美國《 FOX NEWS 》報導，這起事故在當地時間周日晚間 10 點左右發生，當時赫茲柏格正朝人行道外走、準備穿越馬路，卻遭一輛全自動駕駛車撞上。據悉，當時車輛雖開啟自動駕駛模式，仍有操作人員在車上。事發後，赫茲柏格很快被送往附近醫院救治，但最後仍因傷重不治死亡。
當地警方表示，當時在全自動駕駛車輛上的操作人員，為 44 歲的巴斯克斯（ Rafael Vasquez ），未在此次事故中受傷。事故發生後，Uber 透過推特宣布將暫時中止全美各城市的全自動駕駛車輛測試，並與當地警方全力合作調查、釐清此案。
據《路透社》報導，當地警方表示，當時赫茲柏格走到人行道外，還不曉得離車輛有多近，隨即遭時速 40 英里（ 65 公里）的車輛撞上。由於此為全球首起全自動車輛撞死人事故，未來恐會影響全自動駕駛車在美國的推廣計畫。