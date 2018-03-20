全球首例！Uber自駕車撞死人　美測試計畫暫時喊卡

全自動駕駛車輛到底安不安全？美國亞利桑那州（ Arizona ）鳳凰城坦佩郊區，當地時間周日（ 18 日）深夜，發生一起車禍事故，一名 49 歲的女子赫茲柏格（ Elaine Herzberg ）在穿越馬路時遭 Uber 全自動駕駛車撞死。事發後 Uber 緊急針對美國地區測試計畫喊卡，而這也是全球首起全自動駕駛車輛撞死人的案例。

據美國《 FOX NEWS 》報導，這起事故在當地時間周日晚間 10 點左右發生，當時赫茲柏格正朝人行道外走、準備穿越馬路，卻遭一輛全自動駕駛車撞上。據悉，當時車輛雖開啟自動駕駛模式，仍有操作人員在車上。事發後，赫茲柏格很快被送往附近醫院救治，但最後仍因傷重不治死亡。