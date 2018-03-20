川普簽行政命令 禁國人交易委國石油幣

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令，禁止美國企業和公民交易委內瑞拉的新加密貨幣「石油幣」，這種貨幣是為了因應委國政府經濟政策引發的大規模現金危機而設計。

路透社報導，美國官員警告，這是馬杜洛（Nicolas Maduro）政府進一步破壞石油輸出國家組織（OPEC）成員國民主的「陰謀」。

一名資深官員告訴記者，「發行『石油幣』是一個貪腐政權為詐騙國際投資人鋌而走險的舉措」，強烈警告任何與石油幣有關的交易都違反美國制裁。

這個坐擁全球最大原油儲量的拉丁美洲國家說，當局共將發行一億個單位的石油幣（Petro），在2月20日至3月19日的預售階段先售出3840萬個單位。