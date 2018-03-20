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〈國泰金經濟調查〉台股11000已是上半年高點 逾

鉅亨網2018/03/20 10:10
鉅亨網 / NOWnews
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台股近期在 11000 點高檔震盪，根據國泰金 (2882-TW) 年初調查顯示，有 43.2% 民眾預期 ，2018 上半年股市的高點落在 10500-11000 點，且有超過 4 成以上民眾認為，「美國升息步調與幅度」是影響 2018 年台股走勢的主要因素。

國泰金調查，43.2% 民眾預期台股上半年高點，落在 10500-11000 點，是否顯示台股高點已到，國泰金今 (20) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果，其中發現，有超過 4 成的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響 2018 年台股走勢的主要因素，台股後市何去何從，顯然還是要看美國升息的臉色。

國泰金表示，３月調查期間，美股與台股雖仍震盪，但已有回穩跡象，近日又受到貿易戰風險衝擊而波動，第 1 季企業獲利展望平淡，加上基本面信心轉弱，股市已處相對高點，因此本月民眾股市樂觀指數小跌至 - 16.4。

國泰金進一步指出，受近期金融市場波動程度加大影響，民眾風險偏好指數連續 2 個月下滑至 - 2.7，顯示未來半年資金行情恐受部分壓抑。

美國聯準會 (Fed) 20、21 日將召開聯邦公開市場委員會（FOMC），投資人多半已接受即將升息的現實，但擔心升息步調太快，國泰金表示，近期金融市場預期美國可望加快升息腳步，因此造成市場震盪。

國泰金表示，據調查結果，有超過四成、41.7% 民眾認為影響全球金融市場走勢的最主要原因是「美國升息步調與幅度」，其次是「中國經濟與金融體系穩定」的 25.0%，而僅有 11.5% 民眾認為是近期備受市場關注的貿易爭端持續擴大風險。

國泰金進一步指出，年初調查顯示有 43.2% 民眾預期 2018 上半年股市的高點落在 10500~11000，34.7% 民眾預期 2018 上半年股市的低點將落在 9500~10000。

台股近期在 11000 點高檔震盪，對照本次調查結果顯示，有超過 4 成的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響 2018 年台股走勢的主要因素，相較於 2016 年底的調查，38.2% 民眾認為最重要因素是台灣財經政策動向，顯示目前民眾關注的風險重心已經由國內轉向美國。不過，仍有 34% 的民眾認為台灣經濟前景及政府政策才是主要原因。

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