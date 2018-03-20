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中央社

學校的壓力過大 美一名高中生想不開自殺

中央社2018/03/20 10:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）16歲的特納是美國一名高二的學生，在棒球、橄欖球與高爾夫3項運動展現天賦，因難以負荷學校和老師所帶來的壓力，這個活力十足的男孩今年初自我了斷了生命。

「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，今年1月27日清晨，特納（Patrick Turner）被發現陳屍在新港灘（Newport Beach）的波尼塔峽谷運動公園（Bonita Canyon Sports Park），這是他生前最喜歡打棒球的地方。

特納家庭幸福美滿，父母和3個兄姊都愛他，為何尋短？這個看似健康快樂的高二學生在遺書中透露，「我不想走上絕路，卻不得不」，一切與父母無關，而是學校。

他說，「學校的壓力讓我無處可逃，這是導致我尋短的主因」，有很多事情學校根本看不見，老師們指派作業但不教怎麼做，期末考出題範圍涵蓋沒學過的部分。

「有個老師刻薄的程度，使得每天和他在一起都讓我害怕，這個老師對學生的粗暴無禮，遠超過嚴格的範圍」，他說，生活在新港灘的孩子，一個小錯誤、失誤與疏忽，就會覺得他是全世界最渺小、最不起眼的人。

特納在遺書中不滿指出，一個孩子可能不擅長任何運動，沒有卓越的「學業成績平均點數」（GPA），但具備偉大的人格（great character），如果孩子們上不了大學，拿不到好的GPA就被視為魯蛇。

他表示，「我從沒一刻可喘口氣，我從未喜歡我的學校，在學校唯獨的快樂只有棒球和橄欖球」，希望「加在我身上的壓力，是該改變了」。（編輯：陳俊碩）1070320

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。

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