學校的壓力過大 美一名高中生想不開自殺

（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）16歲的特納是美國一名高二的學生，在棒球、橄欖球與高爾夫3項運動展現天賦，因難以負荷學校和老師所帶來的壓力，這個活力十足的男孩今年初自我了斷了生命。

「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，今年1月27日清晨，特納（Patrick Turner）被發現陳屍在新港灘（Newport Beach）的波尼塔峽谷運動公園（Bonita Canyon Sports Park），這是他生前最喜歡打棒球的地方。

特納家庭幸福美滿，父母和3個兄姊都愛他，為何尋短？這個看似健康快樂的高二學生在遺書中透露，「我不想走上絕路，卻不得不」，一切與父母無關，而是學校。