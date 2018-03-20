近4成民眾估未來半年台股會跌　逾4成指這個是影響主因

國泰金控今（20）日公布今（2018）年3月國民經濟信心調查結果，其中在時事題部分，有39.3%的民眾預期未來半年台股會下跌，並有超過41.4%的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響2018年台股走勢的主要因素。
近期金融市場預期美國可望加快升息腳步，而造成市場部分震盪。國泰金3月國民經濟信心調查也詢問民眾對影響2018年全球金融市場及台股走勢主要原因的看法。根據調查結果指出，有超過41.7%民眾認為影響2018年全球金融市場走勢的最主要原因是「美國升息步調與幅度」。
不過，也有25%的人認為「中國大陸經濟與金融體系穩定」，才是影響台股走勢的主因，只有11.5%民眾認為是近期備受市場關注的貿易爭端持續擴大風險。
此外，國泰金年初調查顯示有43.2%民眾預期2018上半年股市的高點落在10500至11000點， 34.7%民眾預期2018上半年股市的低點將落在9500點至1萬點。
這次調查結果發現，有41.4%的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響2018年台股走勢的主要因素，相較於2016年底的調查，38.2%民眾認為最重要因素是台灣財經政策動向，顯示目前民眾關注的風險重心已經由國內轉向美國，但仍有34%的民眾認為台灣經濟前景及政府政策才是主要原因。
也由於第1季企業獲利展望相對平淡，加上基本面信心轉弱及股市已處相對高點的壓抑下，國泰金調查結果亦顯示3月民眾股市樂觀指數小跌至-16.4。受到近期金融市場波動程度加大的影響，民眾風險偏好指數連續兩個月下滑至-2.7，顯示未來半年的資金行情恐受部分壓抑。