近4成民眾估未來半年台股會跌　逾4成指這個是影響主因

國泰金控今（20）日公布今（2018）年3月國民經濟信心調查結果，其中在時事題部分，有39.3%的民眾預期未來半年台股會下跌，並有超過41.4%的民眾認為「美國升息步調與幅度」是影響2018年台股走勢的主要因素。

近期金融市場預期美國可望加快升息腳步，而造成市場部分震盪。國泰金3月國民經濟信心調查也詢問民眾對影響2018年全球金融市場及台股走勢主要原因的看法。根據調查結果指出，有超過41.7%民眾認為影響2018年全球金融市場走勢的最主要原因是「美國升息步調與幅度」。

不過，也有25%的人認為「中國大陸經濟與金融體系穩定」，才是影響台股走勢的主因，只有11.5%民眾認為是近期備受市場關注的貿易爭端持續擴大風險。