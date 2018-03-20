世界咖啡冠軍：奶味重不等於好鮮奶巴氏殺菌鮮乳才是王道

高手如雲中要拿下咖啡冠軍，不僅必須具備細膩精準的技巧，也必須徹底掌握咖啡豆的品質，包括品種、風土、香氣、口感等，才能呈現一杯完美的咖啡，「從小父母就訓練我認識食物原本的風味，培養敏銳的味覺，幫我打下很好的基礎。」王策回憶，父母都是老饕，對孩子的飲食也百無禁忌，王策很小就嚐過生魚片、鵝肝，6歲時第一次喝咖啡，豐富的味覺資料庫，讓他比別人更能分辨食物風味的細微差異。

2017年，學習沖煮咖啡才3年的王策，擊敗41國高手，奪下咖啡界頂級賽事世界咖啡沖煮大賽冠軍，當時才29歲的他是台灣第一位，也是首度奪冠的華人。父親經營咖啡公司，為中國咖啡設備和咖啡豆供應商龍頭，但王策大學卻主修微生物，無意繼承，後來才在父親勸說下改讀食品管理碩士，逐漸深入精品咖啡的絕妙世界。

就以鮮乳來說，12歲就到英國求學的王策，在英國住了12年，由於英國以巴氏殺菌鮮乳為主流，清爽也成為王策對鮮乳的認知，因此搬回台灣後，他完全不能適應台灣普遍的鮮乳口感，「奶味太重，對我來說比較像奶粉的味道。」王策形容，後來他才知道台灣鮮乳普遍經過125~130度C超高溫瞬間殺菌，高溫加熱產生的梅納反應讓奶味較為濃厚，不像英國鮮乳採用62~72度C巴氏殺菌法，對風味的破壞小，口感清爽也更接近生乳。



▲王策形容，不同於超高溫加熱殺菌產生的焦糖甜，瑞穗極制鮮乳是自然的甘甜，一喝就知道使用的生乳品質非常好。（圖／資料照片）

由於不習慣超高溫瞬間殺菌鮮乳的甜膩口感，王策一度放棄喝鮮乳，當喝到瑞穗極制鮮乳時，他驚喜發現這就是他記憶中的鮮乳原味，「清爽滑順，不會有厚重的奶味殘留在口中，跟我在英國喝的鮮乳一樣。」王策形容，不同於超高溫加熱殺菌產生的焦糖甜，瑞穗極制鮮乳是自然的甘甜，一喝就知道使用的生乳品質非常好。

瑞穗極制嚴選台灣高等級生乳，平均生菌數低於1萬CFU/mL以下，為CNS中華民國國家標準規定生乳生菌數的10分之1，先經陶瓷膜管除菌後再用72度C巴氏殺菌，保有更接近生乳的清爽風味和營養，是每一滴都講究的超優質鮮乳。

擁有食品管理的專業背景，加上旅居英國時，恰逢當令、在地的健康飲食風潮，王策格外在意食物的源頭控管，「巴氏殺菌法因殺菌條件較為溫和，更需要優質的生乳，才能確保安全。」王策很欣賞瑞穗極制只採用平均生菌數低於1萬CFU/mL以下的高規格生乳、採用巴氏殺菌法，並選用阻光率達99.2%的特殊阻光包材，避免光線破壞鮮乳風味，品質更多一層把關。

不少台灣人喝咖啡喜歡加牛奶，其實兩者如何搭配也大有學問，「精品咖啡的主角是咖啡，搭配的鮮奶不能搶味，才能完美呈現咖啡風味和香氣的層次變化。」王策解釋，巴氏殺菌鮮乳口感清爽，能為咖啡添加甜度和圓潤的口感，也不會有過重的奶味影響咖啡尾韻，「不管單純飲用或搭配精品咖啡，巴氏殺菌鮮乳最符合我的需求。」王策推薦瑞穗極制鮮乳給和他一樣挑剔鮮乳、不喜愛濃厚奶味的人。



▲瑞穗極制嚴選台灣高等級生乳，保有更接近生乳的清爽風味和營養，是每一滴都講究的超優質鮮乳。（圖／公關照片）