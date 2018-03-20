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新規章出爐 分析師：中國汽車市場將大整合

鉅亨網2018/03/20 10:15
鉅亨網 / NOWnews
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《彭博社》報導，中國推動電動汽車 EV 的發展正走在世界的前端，然而，也可能同時導致國內汽車製造商的競爭與互相侵蝕。近期一系列的製造和技術聯盟，加上投資汽車巨頭戴姆勒 Daimler 的 73 億歐元（90 億美元）後，中國汽車製造商迫切趕在別人上市前大舉新能源汽車業務。

電動車 EV 評比
電動車 EV 評比

中國國家主席習近平的政府在試圖清理受污染的城市空氣、及減少對進口石油的依賴，正實施新能源 NEV 汽車的生產配額，目標是新能源汽車銷量增加 7 倍，並考慮禁止燃油汽車。無法跟上步伐的汽車製造商可能無法長久營運，無論企業大小。

麥格理集團 Macquarie 東京分析師 Janet Lewis 表示，「無法在新能源汽車中競爭，將難以倖存」中國市場。大型國有企業很可能面臨必須收購 NEV 產品線的壓力。

北京停車場 / 圖：彭博
北京停車場 / 圖：彭博

根據 JSC 汽車顧問公司的數據顯示，國有汽車製造商中國一汽集團、東風汽車、和重慶長安汽車去年 12 月開始便建立合作關係，尋求新的商業模式和對外投資。同時，廣州汽車及北汽集團也有望聯盟，實現中國政府的新能源汽車產量目標。

JSC 執行總監 Jochen Siebert 表示，未列入聯盟的其他汽車公司 - 整體大約市額超過 170 億美元 - 將沒有獨立的未來，並可能接受被併購的命運。這包括中國最大的乘用車出口商奇瑞汽車公司、香港上市的華晨中國汽車控股有限公司、安徽江淮汽車集團公司、和江鈴汽車公司。

「他們將在某個階段被整合」，Siebert 提道，「從中央政府的角度來看，無須如此多的國有汽車企業」。彭博資深分析師 Nannan Kou 也同樣認為這種看法。

全球電動車銷量成長 / 圖：Evvolumes
全球電動車銷量成長 / 圖：Evvolumes

根據明年生效的規定，每年生產或進口至少 30,000 輛傳統汽車的公司必須獲得總銷量的 10% NEV 信用評分，不同的 NEV 車款將有不同的信用評分基數。

缺少配額的製造商將不得不從其他汽車製造商購買信用額度，也得面臨罰款。Kou 認為，「很多車商只會修改現有汽車型號或在當地市場生產未知車型」。

根據中國汽車製造商協會的統計數據，去年約有 15 家企業銷售不到 1 萬輛車，包括中國 UFO 汽車和北京汽車工程公司等。

Siebert 說道，「小的設備製造商將無法承擔，至 2025 年後，大多數中小公司將會倒閉或被更大的製造商合併」。

去年，中國已經是全球最大的電動汽車市場，佔全球銷量的一半以上。根據中國乘用車協會的數據，2016 年和 2017 年的月銷量增長超過 20%。

全球電動車銷量 地區分類中國奪冠 / 圖：Evvolumes
全球電動車銷量 地區分類中國奪冠 / 圖：Evvolumes

中國在 2009 年已超越美國，成為全球最大的汽車市場，2015 年成為最大的新能源汽車市場。根據製造商協會的數據，去年中國汽車市場的 56% 由國外汽車商所佔，如通用汽車 (GM-US)、福斯汽車 (VLKAY-US) 等。

快速成長與行業整合成了正相比，據彭博的數據顯示，中國汽車製造商在截至 12 月 31 日的 5 年內共發生了 274 筆價值 290 億美元的交易，大部份併購案都處於中國國內。

中國汽車併購案量 / 圖：彭博
中國汽車併購案量 / 圖：彭博
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