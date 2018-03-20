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陳菊走訪1999起源　考察紐約311市民服務專線

記者宋德威、陳佩琪／高雄報導2018/03/20 10:28
▲執行總監Joe Morrisroe接待陳菊一行人，其分享成立以來經歷的各階段重要事件。（圖／高市府提供 , 2018.03.20）
▲執行總監Joe Morrisroe接待陳菊一行人，其分享成立以來經歷的各階段重要事件。（圖／高市府提供 , 2018.03.20）

高雄市長陳菊於美東時間20日上午率市府研考會等局處偕同高雄市籍立委劉世芳、賴瑞隆參訪「紐約311市民服務專線」，該專線是高雄1999在2008年成立時的參考指標。陳菊表示，高市推動市民服務的思維和政策與國際同步，尤其是進用大量身障者擔任客服專員，服務品質深受市民肯定。成立於2003年3月1日的紐約311市民服務專線（NYC311），是世界首屆一指的城市客服專線，起因為城市曾歷經重大災害，因此亟思設置一個通暢的通訊系統。


▲紐約311市民服務專線，是世界首屆一指的城市客服專線，因城市曾歷經重大災害，設置一個通暢的通訊系統。（圖／高市府提供 , 2018.03.20）

平日除可快速處理一般非緊急性之民眾諮詢、或將投訴單一窗口化外，在重大事故發生時，更可疏導緊急事故專線電話的負載量，以支援急難救護及救災工作。成立以來即深獲市民的信賴與支持。訪團由紐約市政府311話務中心執行總監Joe Morrisroe接待，其分享成立以來經歷的各階段重要事件。


▲陳菊也表示，對於能和紐約市政府分享彼此的城市發展經驗，感到特別深具歷史意義。（圖／高市府提供, 2018.03.20）

陳菊分享「高雄一指通APP」，隨時提供便捷的市政服務，改造了市府的行政流程與效能，與紐約311較為不同的是，市府基於「弱勢優先」的施政價值，大量進用經專業訓練的身心障礙者擔任客服專員；提供服務的同仁也以事實證明，親切且具同理心的服務，深受市民的肯定。陳菊也表示，對於能和紐約市政府分享彼此的城市發展經驗，感到特別深具歷史意義。

關鍵字311市民服務專線高雄一指通app陳菊
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