臉書用戶個資外洩 祖克柏身價跌逾千億

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）彭博報導，投資人正在衡量有關政治廣告業者不當擷取臉書用戶個資的報導，臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）身價今天暴跌49億美元（約新台幣1439億元）。

臉書（Facebook）16日表示，協助美國總統川普當選的廣告資料分析公司「劍橋分析」（CambridgeAnalytica）透過一個臉書應用程式（App），取得用戶個資，違反臉書平台使用政策。

「紐約時報」（New York Times）報導，這家公司在未獲臉書用戶批准的情況下，蒐集5000萬名用戶的私人資訊。