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中央社

iPhone X賣得不好 傳首季產量減半

中央社2018/03/20 10:18
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）iPhone X銷售狀況各界高度關注。外媒報導，今年第1季iPhone X訂單恐不如預期，銷售趨緩，影響第1季iPhone平均銷售價格，日本媒體先前報導，第1季iPhone X可能會減半生產。

國外財經網站Business Insider引述LongbowResearch報導，蘋果在亞洲製造供應鏈消息人士向分析師哈里森（Shawn Harrison）以及周德里（GausiaChowdhury）透露，iPhone X在去年底假期旺季的銷售狀況並不佳。

展望今年第1季，消息人士指出，第1季iPhone X的訂單狀況恐不如預期。另一名消息人士預期，第1季整體iPhone產量可能較去年同期持平。

報導引述指出，去年第4季iPhone的平均銷售價格（ASP）相對上揚，主要是售價999美元起跳的iPhone X因素。不過今年第1季整體iPhone的平均銷售價格，可能會由於iPhone X銷售趨緩影響而下滑。

韓國財經網站The Investor日前引述產業人士消息報導，iPhone X產量規模可能明顯縮減，將導致韓國相關供應鏈廠商今年上半年出貨遇到逆風。

市場對於今年第1季iPhone X的銷售狀況看法趨於保守。日本媒體先前報導，蘋果今年第1季可能會減半iPhone X的生產量。

外媒日前引述瑞士信貸銀行（Credit Suisse）研究報告指出，第1季iPhone X的電子代工服務（EMS）量產數量可能降低。

凱基投顧分析師郭明錤日前報告預估，由於iPhoneX出貨不如預期，因此下修今年下半年有機發光二極體（OLED）機種出貨量。（編輯：鄭雪文）1070320

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