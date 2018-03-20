生技醫療正夯　證交所主題業績發表會受矚目

證交所指出，3月26日與會公司為麗豐-KY及全宇生技-KY。其中，麗豐-KY主要從事美容護膚品之研發、生產及銷售業務，以「克麗緹娜」為品牌，在中國大陸是相當具規模的美容連鎖企業。2017年度合併營收32.91億元，EPS 7.41元。

政府積極推動5+2生技醫療產業，讓生技醫療相關話題屢屢躍上版面。證交所將於下周一（26日）、4月10日及11日，舉辦「生技醫療產業」主題式業績發表會，共邀請8家上市公司參加。包括麗豐-KY、全宇生技-KY、寶齡富錦、國光生技、台耀、承業醫、和康生技及訊映等。3月26日更邀請生醫產業創新推動方案執行中心行政長林治華博士進行專題演講。

全宇生技-KY產品為微生物生化複合肥料，供給大型棕櫚樹種植企業，目前銷售市場擴及馬來西亞、菲律賓、印尼、越南與台灣等東南亞地區。2017年前3季合併營收17.21億元，年增3.30%，EPS 4.31元。

4月10日與會公司為寶齡富錦、國光生技及台耀。其中，寶齡富錦全力發展新藥研發、利基性學名藥、感染控制、檢測診斷及藥妝保健等事業，積極拓展海外及大中華市場。2017年前3季合併營收8.67億元，年增22.04%，前3季EPS 1.12元。

國光生技為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證之流感疫苗製造公司，是台灣唯一符合最新PIC/S GMP規範之人用疫苗廠。產品有流感疫苗、破傷風類毒素、結核菌淨素，外銷歐洲、美國及大陸。2017年前3季合併營收達3.51億元，年增13.23%。

台耀則從事原料藥與紫外線吸收劑的產銷以及委託研發代工服務，並透過轉投資事業，布局蛋白質藥品生產與新藥開發。2017年度合併營收25.39億元，年度EPS 2.62元。

4月11日與會公司為承業醫、和康生技及訊映。承業醫之業務涵蓋放射腫瘤、神經科學、影像醫學、眼科、外科/手術及醫院整體學科建設等領域。2017年前3季合併營收14.99億元，年增7.30%，前3季EPS 0.83元。

和康生技核心技術為膠原蛋白、玻尿酸以及磷酸鈣生物陶瓷等，是全球少數同時具有這三種生物材料技術與醫材產品的公司。2017年前3季合併營收3.16億元，年增36.29%，前3季EPS 0.18元。

訊映主是從事血糖儀及血糖測試片之產銷，以自有品牌、合作品牌、美國品牌銷售以及客戶貼牌行銷，銷售全球60餘國。2017年前3季合併營收9.76億元，年增32.70%，前3季EPS 1.57元。