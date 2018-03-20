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自駕車出包撞死行人 Uber暫停北美測試計畫

鉅亨網2018/03/20 10:26
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美國亞利桑那州坦佩市警方表示，一名婦人在週日晚間橫越馬路時，遭一輛測試中的 Uber 自動駕駛車撞死，儘管車上有人 (操作員) 監督，但還是未能即時挽回此憾事，這是自駕車撞死行人的首例，Uber 現已宣布暫停自駕車的測試計畫。

事件案發在美國時間晚上 10 點，49 歲的女性 Elaine Herzberg 在穿越馬路時，被 Uber 正處於自動駕駛模式的車撞上，隨即被送往附近醫院，但仍傷重不治。Uber 表示將全力配合警方的調查。

Uber 周一表示，他們在暫停所有在道路上測試自駕車的計畫，包含匹茲堡、舊金山、多羅多與鳳凰城區域。多間公司如 Alphabet Inc.、通用汽車、Uber 和百度皆投入數十億美元在開發自動駕駛汽車技術，未來有機會顛覆整個產業，但發生在坦佩市的致命車禍，恐使測試計畫減緩，並且破壞商業的樂觀情緒。

美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 正在針對這此死亡車禍展開調查，並派遣專門調查車或是件的調查小組前往坦佩市。相較於美國運輸部，NTSB 對自動駕駛技術採取比較保守小心的看法，認為需要多一點規範。

亞利桑那州和德州對於自動駕駛車輛在道路上進行測試，監管相對較不嚴格，因此許多車廠喜歡在這些區域進行測試，但也因此提高行人的危險性。Uber、Waymo 和通用汽車都曾在鳳凰城地區進行測試。GM 和 Waymo 的發言人都拒絕評論此事件。

亞利桑那州州長 Doug Ducey 的發言人表示：「公共安全是我們的首要任務，我們正在與 Uber 和調查事故和收集證據的執法部門進行溝通。」

這不是 Uber 第一次在坦佩發生事故，去年一輛 Uber 自動駕駛汽車捲入高速衝擊事故後，Uber 暫停其自駕車計劃，警方當時表示，Uber 沒有肇事責任，也沒有人員受傷。

坦佩市市長 Mark Mitchell 週一在聲明中表示：「坦佩一直支持自動車輛測試，因為創新和技術可能提供未來許多承諾。而測試必須安全地進行，過去的所有跡象表明，在這裡進行測試的公司皆有遵守交通法規。我們的城市領導者和坦佩警察，將找出事情發生的原因，以確保以後的安全。」

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