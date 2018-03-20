自駕車出包撞死行人 Uber暫停北美測試計畫

美國亞利桑那州坦佩市警方表示，一名婦人在週日晚間橫越馬路時，遭一輛測試中的 Uber 自動駕駛車撞死，儘管車上有人 (操作員) 監督，但還是未能即時挽回此憾事，這是自駕車撞死行人的首例，Uber 現已宣布暫停自駕車的測試計畫。

事件案發在美國時間晚上 10 點，49 歲的女性 Elaine Herzberg 在穿越馬路時，被 Uber 正處於自動駕駛模式的車撞上，隨即被送往附近醫院，但仍傷重不治。Uber 表示將全力配合警方的調查。

Uber 周一表示，他們在暫停所有在道路上測試自駕車的計畫，包含匹茲堡、舊金山、多羅多與鳳凰城區域。多間公司如 Alphabet Inc.、通用汽車、Uber 和百度皆投入數十億美元在開發自動駕駛汽車技術，未來有機會顛覆整個產業，但發生在坦佩市的致命車禍，恐使測試計畫減緩，並且破壞商業的樂觀情緒。