梅山中心傳倒閉 救國團：正常營運未賤租

對此，救國團今天發聲明反駁。救國團表示，梅山活動中心當初是經高雄縣政府縣長余陳月瑛同意函請台灣省政府山地行政局同意興建，迄今仍在租約有效期間內、正常營運中，且聘用的員工全部都是在地原住民同胞，除了提高當地就業機會外，也促進南橫公路的觀光產業及經濟發展。

自由時報今天報導，中國青年救國團以每坪約新台幣7.8元月租金，承租國有地經營梅山青年活動中心倒閉後，透過國民黨立委「協調」桃源區公所提計畫，擬將建物以500萬元賣給政府，彌平營運不佳虧損，遭立委批評不符合預算法規定，救國團應在建物租約到期後，無償贈與國家。

（中央社記者吳欣紜台北20日電）媒體報導，救國團梅山青年活動中心倒閉後，擬透過國民黨立委協調，將建物賣給政府彌平營運虧損。救國團今天表示，梅山活動中心仍正常營運中，並無倒閉，也未賤租國有土地。

救國團指出，梅山活動中心是因辦理南橫健行隊，為了提供學生中途休息站而興建，早期因政府政策，得以使用借貸公有土地服務青年學生，僅收取微薄的清潔維護費是履行政府所交辦的公共任務，後來即依法向政府承租，該活動中心租用的土地多為空地，仍以全部租地計算租金，如此依法租用，卻被視為賤租，顯不合理。

救國團也提到，行政院於民國105年7月時僅單獨針對救國團取消國有地租金六折優惠，姑且不論此舉違背行政院頒布的行政規則「公益團體均六折優惠」及違背行政程序法有關行政行為應一致性、禁止差別待遇、信賴保護等原則，也可證明救國團未賤租國有土地。

救國團最後在聲明呼籲，勿以政治清算鬥爭的思維看待救國團陪伴青年一甲子，為學生、社會所提供的各項服務工作與價值。（編輯：唐聲揚）1070320