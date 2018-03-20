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台灣國際水展將開跑　新增綠色建設區助業者開拓商機

記者彭夢竺／台北報導2018/03/20 10:43
▲台灣國際水展將於8月開跑，預計徵集120家廠商參展，使用超過210個攤位。（圖／貿協提供）
▲台灣國際水展將於8月開跑，預計徵集120家廠商參展，使用超過210個攤位。（圖／貿協提供）

世界各國響起缺水警報，水資源相關議題關注度持續提升，台灣國際水展將於8月開跑，預計徵集120家廠商參展，使用超過210個攤位，即日起開放早鳥優惠報名。主辦單位外貿協會表示，這次展覽新增綠色基礎建設區，期能協助台商深耕綠色基礎建設市場，吸引更多國際買主。

由貿協主辦的台灣國際水展，是台灣唯一的水資源產業專業展，將於年8月29日到8月31日在高雄展覽館展出，總共規畫6大展區，包括水處理、運輸儲存及配件、綠色基礎建設區、終端淨水及飲用水、流體自動化與控制，還有水資源事業、公共工程及周邊服務區，預計要徵集120家廠商參展，使用超過210個攤位，即日起開放報名參展。

隨著全球經濟發展速度加快，城市基礎建設如城市水道、親水環境工程及智慧監控等綠色基礎建設需求大增，貿協指出，這屆展覽新增綠色基礎建設區，也與台灣經貿網合作，5月31日前報名的國內廠商就有機會獲得台灣經貿網菁英會員身分，享受一次網羅線上線下，全年商機不斷線的服務。

貿協表示，台灣國際水展自2014年起已辦理5屆，每年都吸引許多國際買主，如美、日、韓、馬來西亞、印度、新加坡及中東等買主到場參觀，參展效益高，展覽期間結合專業研討會、買主採購洽談會、商機媒合會等豐富多元活動，將吸引更多國內外買主到場參觀。

 

關鍵字台灣國際水展綠色基礎建設水資源外貿協會
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