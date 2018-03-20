港媒：楊潔篪將主持中共外事機構 黨管外交

（中央社台北20日電）原被外界認為將出任中國國務院副總理的前國務委員楊潔篪昨天沒有出現在名單上。港媒今天報導，楊潔篪將主持一個新組建的中共外事機構，體現「黨管外交」。

香港星島日報報導，消息指出，國務院領導層一般不會安排兩名外交系統人士，王毅升任國務委員，楊潔篪就不留國務院。

有報導指出，中共中央對外聯絡部（中聯部）與中共中央外事辦公室將合併，成立新的中共外事機構，將由楊潔篪主持。

中共中央委員、中聯部部長宋濤何去何從，尚待觀察。

報導指出，楊潔篪在中共第19次全國代表大會後曾經撰文表示「要加強黨對外工作的集中統一領導」，「進一步加強對外工作的頂層設計、戰略謀劃和統籌協調」，「紮實推進改革完善對外工作體制機制」。