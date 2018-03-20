港媒：楊潔篪將主持中共外事機構 黨管外交

（中央社台北20日電）原被外界認為將出任中國國務院副總理的前國務委員楊潔篪昨天沒有出現在名單上。港媒今天報導，楊潔篪將主持一個新組建的中共外事機構，體現「黨管外交」。
香港星島日報報導，消息指出，國務院領導層一般不會安排兩名外交系統人士，王毅升任國務委員，楊潔篪就不留國務院。
有報導指出，中共中央對外聯絡部（中聯部）與中共中央外事辦公室將合併，成立新的中共外事機構，將由楊潔篪主持。
中共中央委員、中聯部部長宋濤何去何從，尚待觀察。
報導指出，楊潔篪在中共第19次全國代表大會後曾經撰文表示「要加強黨對外工作的集中統一領導」，「進一步加強對外工作的頂層設計、戰略謀劃和統籌協調」，「紮實推進改革完善對外工作體制機制」。
分析認為，由一名中共中央政治局委員和一名國務委員主管外交，參與頂層決策，有助增強外交系統權威，發展新型大國關係，推動「一帶一路」等多邊合作戰略。
香港明報報導，過去主管外交的楊潔篪是王毅的上司，一個制定政策，一個負責執行。現在王毅一人兩職，在中國國家主席習近平「新時代」締造「大國外交」的政策指向下，外交工作很可能上升到一個更高的層面，國務院系統扮演的仍是執行的角色。
報導引述北京消息人士說，習近平將主導設置一個由中共中央負責的外事機構，楊潔篪可能擔任這個機構的負責人。
中國人民大學國際學院教授王義桅分析，在黨管一切的情況下，外交也不例外。相信中聯部、外辦及僑辦等機構，經調整可能會成立一個類似於中央外事委員會的機構。
王義桅分析，從黨的層面上，可能構成一個大外交格局，不僅僅侷限於國務院的傳統意義上的外交。例如「一帶一路」不僅涉及外交還涉及發改委等多個部門，也是由中央的「一帶一路」領導小組負責，並由中央政治局常委出任組長，楊潔篪也是這個小組的副組長。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070320