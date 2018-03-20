全球城市生活品質 維也納9連霸台北84名

歐洲有8座城市進入前10名，德國與瑞士各有3座城市入榜，紐西蘭、加拿大與澳洲都有一座城市擠進前10。

路透社報導，美世諮詢公司（Mercer ManagementConsulting）對231座城市所做的調查，協助企業組織替外派員工訂定薪水與津貼，評估標準包括政治穩定性、衛生保健、教育、犯罪率、娛樂與交通。

（中央社維也納20日綜合外電報導）根據美世諮詢公司年度調查，奧地利首都維也納連9年登上生活品質最佳城市寶座，台北與台中排名第84和101，伊拉克首都巴格達依舊敬陪末座。

台北排名第84，比去年進步一名；台中第101名，與去年名次相同。香港為71名、上海103名、北京與廣州並列119名、深圳130名。日本東京與神戶並列第50名、南韓首爾第79名。

人口有180萬人的維也納，連續第9年蟬聯冠軍，主因人文景觀豐富、衛生保健全面且居住成本適中。

緊接在後的是瑞士蘇黎世，紐西蘭奧克蘭與德國慕尼黑則並列第3。

加拿大溫哥華排名第5，是北美洲生活品質最佳的城市。新加坡第25名，烏拉圭首都蒙狄維歐第77名，分別為亞洲與拉丁美洲最優城市。非洲排名最佳城市為南非德班，排名第89。

英國預計將在一年後脫離歐洲聯盟，排名最高的城市倫敦，在年度調查中下滑一個名次至第41名。

報告說，過去20年來，若干東歐城市的生活水準提高最多，波士尼亞赫塞哥維納首都塞拉耶佛（Sarajevo）現在進步到第159名，斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）上升至第80名。

巴格達已經墊底長達十年。自美國2003年揮軍入侵伊拉克後，巴格達發生一波波的教派暴力衝突。

葉門首都沙那飽受衝突蹂躪，排名僅比巴格達高出兩名，敘利亞首都大馬士革陷入內戰7年，名次比巴格達前面6名。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070320