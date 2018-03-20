最髒河流鉛超標千倍 印尼盼7年內淨化

它原本是一條清澈的河流，不過自1980年代起，大量工業廢水和垃圾排入河中，西大魯河的美麗不再，河水變質，河面上堆滿垃圾。

被稱為「全世界最髒的河流」的西大魯河（Citarum River）全長300公里，是西爪哇省最長的河流，流經首都雅加達、萬隆市（Bandung）等人口稠密地區，是逾3500萬民眾生活用水來源，也是印尼重要的灌溉河流。

（中央社記者周永捷雅加達20日專電）印尼西大魯河是逾3500萬民眾生活用水來源，但在長期污染下，河水鉛含量超出安全標準千倍。印尼政府已下令動員各界整治，預計2025年前淨化西大魯河。

根據印尼官方和環保組織的統計，每天排入西大魯河的化學廢料多達280公噸，罪魁禍首是沿岸的2000多家紡織廠。

美國布萊克史密斯研究所（Blacksmith Institute）研究顯示，西大魯河的有毒化學物質已達驚人程度，河水中的鉛含量比美國的安全飲用水標準超出至少1000倍。

許多當地居民因長期接觸西大魯河流域的污水及有毒物質而罹患皮膚病及呼吸道疾病。

印尼總統佐科威日前訂下目標，要求動員軍、警及社區力量，最遲在2025年完成西大魯河的治理工作，要讓西大魯河的河水達到飲用標準。

印尼政府除了清理河道，也要著手清除西大魯河流域內的垃圾，希望在2025年，西大魯河的垃圾量能減少70%。

此外，印尼中央部會將擔負起監督工作，嚴厲對付違反排放污水及廢棄物條例的業者。違法的工廠最重將吊銷營業執照，並需負擔清理河流的費用。

相關單位也會在西大魯河兩岸裝置閉路攝影機，以防有人趁清早或夜晚無人時傾倒垃圾，因為當地居民習慣把家中垃圾倒入河中，這是造成西大魯河污染的另一項來源。（編輯：陳俊碩）1070320