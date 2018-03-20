茂迪去年每股虧損5.92億元 已連4年虧損

茂迪去年第 4 季營收表現雖較 2016 年同期成長，不過，受到產品均價持續下跌影響，毛利率與營益率均較第 3 季衰退，加上認列 3.69 億元資產減損，使單季每股虧損 1.87 元，寫下連續第 6 季虧損，全年虧損也較 2016 年擴大，寫下 2013 年以來 EPS 新低，也為茂迪連續 4 年虧損。

由於營運持續虧損，茂迪董事會並通過不配發現金股利，但為激勵員工，董事會決議發行 150 萬股限制員工權利新股，採無償配發並分次發行。