台股盤中─美股重挫拖累 失守11000點 後市仍有

觀察盤面個股表現，蘋概三巨頭大立光重挫逾 3%、鴻海跌近 1%、台積電跌逾 1%，而蘋果傳轉進 Micro LED 作為未來產品顯示技術主流，可望帶動其他品牌廠跟進，市場認為，榮創、隆達各挾鴻海與友達集團資源後市看俏，此消息激勵下，榮創、隆達一開盤便攻上漲停價 35.35 元、22.95 元。

臉書股價大跌，美股四大指數聯袂重挫，拖累台股今 (20) 日開低走低，早盤在大立光、鴻海和台積電等大型權值股拉回影響下，最低跌逾 60 點至 10981 點，失守 11000 點關卡。法人表示，本周市場不確定因素多，包括聯準會召開貨幣政策會議、大型企業財報訊息等，估指數呈震盪格局機率較高。

遠東集團董事長徐旭東透露，亞泥除力拚第一階段竹風離岸風電 2020 年商轉外，將自行投標及開發 2021 至 2025 年風電開發計畫，亞泥今股價開低走高，最高價落在 29.3 元，小漲 0.3%。

網通品牌廠友訊公告去 (2017) 年財報，雖下半年連二季轉盈，但仍無法扭轉全年虧損態勢，每股虧損 0.3 元，董事會也決議不配發股利，為上市以來首度不配發股利。友訊今股價開低走低，早盤跌逾 1%，最低價落在 11.4 元。

金融股部分，本周除美、台央行召開利率會議，國泰金、富邦金法說會也接棒登場，雖然外資圈已根據 2 月獲利，對金控發表正向看多觀點，但市場仍處觀望態度，今金融股價一片綠，除了國票金呈現上漲外，國泰金、富邦金、新光金、兆豐金等均下跌。

整體來看，昨日美股因臉書資料控管出包而重挫，拖累台股重挫失守 11000 點關卡，法人表示，本周聯準會將召開關鍵的貨幣政策會議，加上陸續有大型企業財報資訊公布，估計台股呈現上有壓、下有撐的震盪走勢機率較高