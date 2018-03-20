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國巨挾軋空氣勢衝台股第10高價股 蓄勢挑戰500元

鉅亨網2018/03/20 10:39
鉅亨網 / NOWnews
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被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 在多方強勢拉高股價，今 (20) 日盤中最高來到 460 元，不僅再創歷史新高，也擠下環球晶 (6488-TW)，躍居台股第 10 高價股，法人預估有機會挑戰 500 元大關。

國巨預計在 6 月 5 日將舉行股東會，根據規定，融券最後回補日為 3 月 28 日，原本截至上周五為止，融券仍有 1528 張，券資比 35.5%，儘管昨 (19) 日融券回補 49 張，整體融券張數下滑到 1479 張，但是融資也減少 197 張，因此券資比不降反增，繼續來到 36.1%。

國巨董事長陳泰銘表示，MLCC 有三大因素，包括材料、製程及設備，這些公司都有相當高的優勢，特別是在高容值及高電壓的產品。陳泰銘指出，國巨的產品規劃是根據各種市場的應用發展來開發，MLCC 產品涵蓋率達 90%。

至於產能部分，國巨規劃，2017 年第 1 季的單月產為 320 億顆，到了 2017 年第 4 季已經提升到單月產能 420 億顆，預估今年第 3 季，將再提高到單月產能 500 億顆。

投資人如果仍看好國巨後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨凱基 77 購 03(072741-TW)、國巨國票 79 購 01(074856-TW)、國巨麥證 78 購 01(073026-TW) 等。

國巨相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理
國巨相關認購權證。資料來源：鉅亨網整理

 

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