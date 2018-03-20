台開案更四審宣判 趙建銘改判3年

（中央社記者蕭博文台北20日電）前總統陳水扁女婿趙建銘等人被控涉台開股票內線交易案，台灣高等法院更四審今天宣判，改判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月徒刑，蘇德建2年徒刑、緩刑5年，游世一2年徒刑。

全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。檢調查出，趙建銘在餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱大量買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

台北地檢署同年依內線交易罪，起訴趙玉柱、趙建銘、蘇德建、游世一、前國票證券董事蔡清文等人。