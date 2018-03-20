NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈關山米送偏鄉　你我買越多送越多直播影片外流　韓團怨無酬嗆狂粉不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

台開案更四審宣判 趙建銘改判3年

中央社2018/03/20 10:37
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北20日電）前總統陳水扁女婿趙建銘等人被控涉台開股票內線交易案，台灣高等法院更四審今天宣判，改判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月徒刑，蘇德建2年徒刑、緩刑5年，游世一2年徒刑。

全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。檢調查出，趙建銘在餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱大量買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

台北地檢署同年依內線交易罪，起訴趙玉柱、趙建銘、蘇德建、游世一、前國票證券董事蔡清文等人。

全案一審時，趙建銘遭判處6年徒刑，併科罰金新台幣3000萬元；趙玉柱8年4月徒刑，併科罰金3000萬元；游世一、蘇德建均被判4年3月徒刑。

高院更二審改判趙建銘7年，併科罰金3000萬元；趙玉柱被判刑8年6月、併科罰金3000萬元；游世一判刑7年2月、併科罰金6000萬元；蘇德建遭判刑7年2月，併科罰金3000萬元，認定全案犯罪金額為1億1600萬2048元，比歷審的認定都多。

高院更三審分別計算被告犯罪所得，因未超過1億元，實際計算僅為417萬元，因此本刑刑度從7年以上變成3年以上，改判趙建銘4年徒刑、趙玉柱4年8月徒刑，各併科罰金2500萬元。

最高法院104年底，僅就趙玉柱被控公益侵占罪部分，判處1年2月徒刑確定，另就趙玉柱、趙建銘、游世一、蘇德建被控內線交易罪部分發回更審。

趙玉柱入監前，以犯罪時間符合罪犯減刑條例，聲請減刑獲准，刑度為7月，經服刑後已出獄。（編輯：方沛清）1070320

阿里山公路土石坍方 幸無人車經美韓4月展開聯合軍演 規模...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan