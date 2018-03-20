台開案更四審宣判 趙建銘改判3年

（中央社記者蕭博文台北20日電）前總統陳水扁女婿趙建銘等人被控涉台開股票內線交易案，台灣高等法院更四審今天宣判，改判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月徒刑，蘇德建2年徒刑、緩刑5年，游世一2年徒刑。
全案緣於民國94年間，趙建銘與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人於三井日本料理聚餐。檢調查出，趙建銘在餐會中得知台開利多的內線消息，返家後與父親趙玉柱大量買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。
台北地檢署同年依內線交易罪，起訴趙玉柱、趙建銘、蘇德建、游世一、前國票證券董事蔡清文等人。
全案一審時，趙建銘遭判處6年徒刑，併科罰金新台幣3000萬元；趙玉柱8年4月徒刑，併科罰金3000萬元；游世一、蘇德建均被判4年3月徒刑。
高院更二審改判趙建銘7年，併科罰金3000萬元；趙玉柱被判刑8年6月、併科罰金3000萬元；游世一判刑7年2月、併科罰金6000萬元；蘇德建遭判刑7年2月，併科罰金3000萬元，認定全案犯罪金額為1億1600萬2048元，比歷審的認定都多。
高院更三審分別計算被告犯罪所得，因未超過1億元，實際計算僅為417萬元，因此本刑刑度從7年以上變成3年以上，改判趙建銘4年徒刑、趙玉柱4年8月徒刑，各併科罰金2500萬元。
最高法院104年底，僅就趙玉柱被控公益侵占罪部分，判處1年2月徒刑確定，另就趙玉柱、趙建銘、游世一、蘇德建被控內線交易罪部分發回更審。
趙玉柱入監前，以犯罪時間符合罪犯減刑條例，聲請減刑獲准，刑度為7月，經服刑後已出獄。（編輯：方沛清）1070320