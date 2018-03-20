廣編／iRent高鐵全線24小時可租車　搭高鐵送租車

iRent 24小時自助租車服務為滿足用戶便利、彈性與完善的使用體驗，率先以「佈點全台高鐵站」再創服務新標竿！目前車隊規模已達500輛，全台設有300個取車點，3月更針對高鐵全線佈點，擴大重要交通節點取車密度，成為出差洽公或觀光旅客行程規劃最便捷的選擇。

iRent自助租車最大的特點為『24小時服務』及『以時計費』。有別於傳統租車模式，有用車需求的消費者，可以不受門市營業時間限制，隨時在鄰近的取車點，以手機搭配悠遊卡輕鬆預約租車、取車及還車。除了全年無休的便利性，也替用戶精打細算，採「用多少算多少」的時租計費，不分平假日每小時租金只要168元起。iRent滿足消費者有需要再租的汽車使用習慣，讓用車時間更彈性、價格上更經濟實惠。