廣編／iRent高鐵全線24小時可租車　搭高鐵送租車

iRent 24小時自助租車服務為滿足用戶便利、彈性與完善的使用體驗，率先以「佈點全台高鐵站」再創服務新標竿！目前車隊規模已達500輛，全台設有300個取車點，3月更針對高鐵全線佈點，擴大重要交通節點取車密度，成為出差洽公或觀光旅客行程規劃最便捷的選擇。
iRent自助租車最大的特點為『24小時服務』及『以時計費』。有別於傳統租車模式，有用車需求的消費者，可以不受門市營業時間限制，隨時在鄰近的取車點，以手機搭配悠遊卡輕鬆預約租車、取車及還車。除了全年無休的便利性，也替用戶精打細算，採「用多少算多少」的時租計費，不分平假日每小時租金只要168元起。iRent滿足消費者有需要再租的汽車使用習慣，讓用車時間更彈性、價格上更經濟實惠。
因應台灣自由行市場的蓬勃發展，和運租車特別與台灣高鐵與東南旅行社聯手推出全新的「搭高鐵．送iRent租車」自由行商品，結合高鐵全線12站與iRent 300個取車點，打造台灣自由行全新旅遊網，讓消費者以超值價格easy環遊全台灣！以台北至左營為例，「搭高鐵．送iRent租車」商品優惠售價為2,980元，相當於以台北—左營標準車廂對號座之去回程票價，可免費享有iRent 租車 4 小時時數券，及東南旅遊加碼贈送100組1,000元旅遊折價券。同時也推出雙鐵加iRent租車專案，結合高鐵、台鐵及租車前往東部觀光，讓環台簡單又便利！（商品詳細資訊及更多其它站點出發資訊，請參考東南旅遊網頁）
購買「搭高鐵．送iRent租車」專案的旅客只需事先以手機申請並通過審核成為iRent 會員後，即可透過手機App搭配悠遊卡的簡易操作，搶先體驗iRent 24小時「以時計費」的超便利租車服務。