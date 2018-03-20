南部下雨了 4月底前可避免二階限水

（中央社記者廖禹揚台北20日電）台南水情吃緊，經濟部水利署今天早上於曾文、南化、烏山頭水庫同步進行地面增雨作業以舒緩水情，水利署表示，若落實農業節水、節約用水，4月底前應可避免進入二階限水。

經濟部水利署副署長王藝峰表示，根據中央氣象局資料，今天鋒面通過，南部地區凌晨有一波降雨，曾文、南化、烏山頭水庫各管理單位把握機會進行增雨作業，目前曾文水庫集水區已陸續飄雨，期待為水庫挹注更多雨量。

根據水利署網站，曾文水庫至今天上午9時為止，蓄水率為17.97%，南化及烏山頭水庫至今天上午7時為止，蓄水率則分別為48.89%及73.65%。王藝峰指出，曾文及烏山頭水庫目前蓄水量共約有1億4000萬噸，若持續落實農業節水、配合節約用水，4月底前應該不會將水情燈號下修至二階限水。