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中央社

越南偷渡客又10人落網 警研判大規模偷渡

中央社2018/03/20 10:40
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣20日電）多名越南籍偷渡客昨天凌晨從台東達仁海邊上岸，有2人溺斃。不料，昨晚深夜海巡和警方又在附近逮捕10名偷渡客，共9名越南籍、1名大陸籍，警方研判是大規模偷渡行動。

海巡署東部地區巡防局第十巡防區於昨天凌晨2時17分經由雷達發現在距達仁鄉南田岸邊4海浬處的海面上，有小艘型快速目標，通知第十三海岸巡防總隊人員趕往現場，發現偷渡客利用橡皮艇從達仁鄉南田海邊上岸。

昨天凌晨海巡署總共逮捕7名人犯，2人台灣籍，5人越南籍，其中1男1女溺斃。

海巡署昨天一整天繼續在達仁海邊搜尋，第十三海岸巡防總隊長李志豪今天上午表示，經過昨天一整天搜尋，昨天深夜又在達仁鄉南田村附近逮捕5女2男偷渡客，其中1人是大陸籍，其餘是越南籍。

另外，大武分局達仁派出所昨天晚也在達仁鄉逮捕2女1男的3名越南籍偷渡客。大武分局發言人蔡清良組長表示，昨天晚上大武分局長王永吉率領弟兄在大武、達仁一帶佈線，晚上7時許接獲民眾通報，在南田村疑似偷渡客，分局長率人趕往，逮捕3名偷渡客。

蔡清良表示，這批偷渡客應該和海巡逮捕的是同一批偷渡客，躲了一整天，肚子餓和口渴，才跑到村莊找吃的。

海巡署和警方，累計逮捕14名越南籍偷渡客，其中9名女性，5名男性，1男1女溺斃；另外還有1名大陸籍女子和2名台灣籍男子，總共逮捕17人，警方研判有可能是大規模偷渡，不排除和高雄破獲的金春財漁船有關。

台東地檢署主任檢察官連思藩表示，落網的偷渡客和台籍人士均不願透露相關細節，答非所問，是否和金春財號有關，還要進一步調查，偷渡犯將交給移民署處理，2名台籍人士分別以新台幣10萬元交保和請回。（編輯：卞金峰）1070320

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