越南偷渡客又10人落網 警研判大規模偷渡

（中央社記者盧太城台東縣20日電）多名越南籍偷渡客昨天凌晨從台東達仁海邊上岸，有2人溺斃。不料，昨晚深夜海巡和警方又在附近逮捕10名偷渡客，共9名越南籍、1名大陸籍，警方研判是大規模偷渡行動。

海巡署東部地區巡防局第十巡防區於昨天凌晨2時17分經由雷達發現在距達仁鄉南田岸邊4海浬處的海面上，有小艘型快速目標，通知第十三海岸巡防總隊人員趕往現場，發現偷渡客利用橡皮艇從達仁鄉南田海邊上岸。

昨天凌晨海巡署總共逮捕7名人犯，2人台灣籍，5人越南籍，其中1男1女溺斃。

海巡署昨天一整天繼續在達仁海邊搜尋，第十三海岸巡防總隊長李志豪今天上午表示，經過昨天一整天搜尋，昨天深夜又在達仁鄉南田村附近逮捕5女2男偷渡客，其中1人是大陸籍，其餘是越南籍。