水利署積極人工增雨　盼4月底前避免進入二階限水

台灣部分地區水情持續不佳，為紓緩水情，經濟部水利署掌握鋒面接近集水區時機，今（20）日針對曾文、南化、烏山頭水庫等管理單位啟動增雨作業，水利署副署長王藝峰表示，雖然降雨有助水情紓緩，但還是要落實節約用水，朝向4月底前避免進入二階限水的目標。

水利署上周召開署層級的旱災水情會議，盤點各地水情，因部分地區水情仍需要繼續控制，苗栗維持一階限水的黃燈管制，台南、澎湖為水情稍緊的綠燈，其他地區為正常藍燈。根據氣象局資料顯示，今日鋒面通過，南部地區有短暫陣(雷)雨，為掌握難得增雨時機，並紓緩水情，水利署掌握鋒面接近集水區時機，今日上午由曾文、南化、烏山頭水庫各管理單位同步進行地面增雨作業。