水利署積極人工增雨　盼4月底前避免進入二階限水

台灣部分地區水情持續不佳，為紓緩水情，經濟部水利署掌握鋒面接近集水區時機，今（20）日針對曾文、南化、烏山頭水庫等管理單位啟動增雨作業，水利署副署長王藝峰表示，雖然降雨有助水情紓緩，但還是要落實節約用水，朝向4月底前避免進入二階限水的目標。
水利署上周召開署層級的旱災水情會議，盤點各地水情，因部分地區水情仍需要繼續控制，苗栗維持一階限水的黃燈管制，台南、澎湖為水情稍緊的綠燈，其他地區為正常藍燈。根據氣象局資料顯示，今日鋒面通過，南部地區有短暫陣(雷)雨，為掌握難得增雨時機，並紓緩水情，水利署掌握鋒面接近集水區時機，今日上午由曾文、南化、烏山頭水庫各管理單位同步進行地面增雨作業。
王藝峰指出，目前雲雨帶接近曾文水庫，有帶來些許降雨，曾文水庫目前蓄水率為17%接近18%，不過因為接近一期稻作期間，還是持續落實農業節水，並從高雄支援水量，希望4月底前不會進入第二階段限水。
至於苗栗地區，王藝峰說，受惠於今日的降雨，永和山水庫的蓄水率有升高，目前是持穩的，民生用水也透過新竹的支援，有稍微紓緩，但是因為農業用水量較大，目前已公告實施休耕停灌。
王藝峰表示，澎湖地區則是有一陣子沒有下雨，已請台水海淡廠調度支援海水淡化水，應也可維持水情稍緊綠燈。