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補充保費繳298萬 北市包租公5年居冠

中央社2018/03/20 10:48
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北20日電）健保各類補充保費大戶出爐，家住台北市信義區一名70多歲包租公，去年租金收入超過新台幣1.5億元，補充保費共繳納298萬元，已連續5年居冠。

衛生福利部中央健康保險署自民國102年實施二代健保加收補充保費財源，讓有額外資本利得的保險對象多繳一些保費，彌補健保僅依個人薪資所得計收保費的不公平現象。

健保署承保組科長李春娥今天上午在記者會中表示，民國106年全年補充保險費收入約447億元，比105年增加約4億元。

其中，雇主負擔約239.5億元、占53.5%，一般保險對象繳交補充保費207.8億元、占46.5%。若細看6類補充保費收入，以股利所得91.3億元最高、占了43.9%，其次依序為獎金56.2億元、占27.1%，租金26.8億元、占12.9%，兼職所得16.9億元、占8.1%，利息所得10億元、占4.8%，執行業務收入6.6億元、占3.2%。

李春娥說，6類補充保費的單項繳費最高者皆為男性，年齡層落在40至70歲，個人貢獻補充保費最多的是台北市信義區一名70歲左右的「包租公」，去年租金收入逾1億5600萬元，補充保費共繳了298萬元，蟬聯5年補充保費的繳費冠軍。

第2名是新北市新店區一名50歲左右的「兼職王」，他去年共有154筆兼職所得合計有1億785萬元，繳了補充保費206萬元。

去年補充保費收入變動最大的是利息收入，李春娥表示，主要是105年起保險對象的利息所得扣繳補充保費門檻，由5000元調高至2萬元等原因，導致106年以利息為主的補充保費收入就少了13億元，若排除前項因素，則106年補充保費可比105年多收17億元。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070320

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