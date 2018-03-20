雙城論壇北市府未申請　柯文哲：是李文輝要先申請入台

柯文哲說，現在的問題是李文輝被禁止入境，他來台灣不會特別來討論雙城論壇，都是因為其他事件來台灣，順便會找個地方交換意見，從頭到尾就沒有說李文輝要來台灣討論雙城論壇，沒有用這個理由去申請入台。

「台北，上海雙城論壇」是否續辦受關注，台北市長柯文哲昨表示，現在雙城論壇有點麻煩，因為上海市台辦主任李文輝被禁止入境，陸委會不准他來，現在人不能來，還沒想到怎麼去談判。不過陸委會主委陳明通今（20）日表示，李文輝上次的事情一碼歸一碼，目前台北市政府還沒提出申請，柯文哲上午受訪時則說，「申請是他（李文輝）要申請，不是我要申請。」

柯文哲隨後補一句說，「申請是他（李文輝）要申請，不是我要申請。」

柯文哲指出，他對雙城論壇的態度，不是統獨意識，在減少衝突、降低緊張的原則下，總是維持善意交流，比大家越來越僵硬，總是這樣比較好，雙城論壇以前都有辦，就這樣維持善意。

不過柯文哲也說，「說起來複雜，雙城就是雙，不是單城論壇，這也要大家方便，講明白這也不是上海可以決定，他們要回去問北京。」

媒體問到，現在是否卡在民進黨政府？柯文哲反問記者說，「你是哪一台的？」

對於雙城論壇的種種問題，柯文哲最後說，「不急啦，時間可以解決一切。」