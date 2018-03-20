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毛記葵涌超購逾2888倍 打敗天仁茗茶經銷商 挑戰

鉅亨網2018/03/20 10:56
鉅亨網 / NOWnews
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又有一檔新股挑戰「超購王」，雜誌《100 毛》及毛記電視的母公司毛記葵涌 (1716-HK) 的孖展 (融資) 認購非常火熱，據 8 間券商所累計，借出的孖展額已近 234.05 億元 (港元，下同)，以其公開認購部分僅 810 萬元的集資額計算，超購認購已逾 2888 倍，已經晉身史上新股超購倍數第二位

目前毛記暫時錄得 940 張「頂頭槌飛」(每張約 405 萬元)，其中 430 張來自耀才、400 張來自輝立、110 張來自時富。

由於毛記的公開發售集資額只有 810 萬元，因此目前的超額認購已逾 2888 倍。單計此數字，已經超越「天仁茗茶」母公司賓仕 (1705-HK) 的超購 2600 倍，進佔香港史上超購最高 IPO 的第 2 位。

目前排名超購王首位的是 2014 年上市的 Magnum，現已改名為奧克斯 (2080-HK)，該股創下 3558.2 倍超額認購倍數。

香港《文匯報》引述市場人士表示，以毛記的認購熱度，超購倍數或有望挑戰 4000 倍大關，成為新股史上第一「超購王」

毛記本周三 (21 日) 中午截止認購，招股價 1 元至 1.2 元，共發售 6750 萬股新股，其中 90% 配售，10% 公開發售，最多集資 8100 萬元。以每手 2000 股計算，入場費為 2424.18 元，3 月 28 日掛牌。

由於《100 毛》母公司招股反應熱爆，刺激同為媒體股、並持有毛記葵涌約 10% 股份的萬華媒體 (0426-HK)，昨日大漲 13.1%，收報 1.55 元。

另外，萬華媒體的母公司世界華文媒體 (0685-HK) 股價也水漲船高，昨早曾爆漲逾 4.1 倍見 3.369 元，全日收盤股價報 1.92 元，仍錄得 166.7% 的漲幅。

世界華文媒體股價昨一度爆漲逾4.1倍。
世界華文媒體股價昨一度爆漲逾 4.1 倍。
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