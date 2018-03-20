愛心召集令！關山米送偏鄉弱勢　你我買得越多送越多

吃好米兼作愛心的機會來了。台東縣關山鎮農會與「台灣，你好！」粉絲團合作，將共同捐贈關山米給台東偏鄉的弱勢團體，至於捐贈數量將靠所有人一起集結力量。明（ 21 ）日起，透過粉絲團購買關山米總數達 300 組，即捐贈 100 公斤、總數達千組，捐米數量增至 500 公斤。

「關山米」來自位於花東縱谷平原的台東縣關山鎮，擁有不受污染的農田淨土，水質清澈、日夜溫差大，提供農民在種植稻米時的良好先天條件，所產稻米外型米粒飽滿、香 Q 有彈性，品質不遜於日本越光米，更是古代進貢日本天皇之御用米。

想吃到產地直送的優質關山米，還能發揮力量作公益，明天起至 4 月 9 日，只要參與「吃關山好米做愛心」關懷偏鄉活動，透過「台灣，你好！」粉絲團，購買由關山鎮農會出品的關山米（簡稱關農米）達一定銷量，關山鎮農會與「台灣，你好！」將共同捐贈關農米給台東偏鄉弱勢團體。

為推動此次公益活動，關山鎮農會特別精選榮獲 2016 年全台名米產地冠軍的「競賽米（白米）」，與嚴選健康的「養生好米（糙米）」 2 款作為銷售組合，每種組合均為 2 公斤裝 5 包，售價分別是 925 元、 899 元。



▲吃關山好米作愛心活動起跑，買得越多，偏鄉弱勢者獲贈關山米的數量就越多。圖／取自台灣，你好！官網）

活動期間，關農米累積銷售每達 300 組，關山鎮農會與「台灣，你好！」即共同捐贈關農米 100 公斤；若達 1000 組，將增加捐米數量至 500 公斤，邀集全台民眾愛心響應，為台東偏鄉弱勢團體盡一份心力。