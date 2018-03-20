直播節目影片外流　Wanna One怨無酬嗆狂粉

韓國人氣夯團「Wanna One」出道逾半年，海內外人氣超強，專家更推估他們去年8月至年底至少賺進300億韓元（約9億元台幣）。不過人紅是非多，自他們出道以來惹出不少爭議，團體中的台灣成員賴冠霖出席頒獎節目時，脫口說出來自「中國台灣」引發許多網友反彈，去年他們推出的新歌舞蹈，被網友指出抄襲「防彈少年團」。而最近他們參加韓國的直播節目，測試影片竟被外流，影片中Wanna One成員抱怨沒拿到錢，甚至嗆瘋狂粉絲。
Wanna One帶著新專輯回歸歌壇，11人透過韓國電視台的直播節目《Star Live》與粉絲見面，但一段直播前的測試影片卻被流出，影片中朴志訓開玩笑喊「我們為什麼不能自由」、「為何只能收到20%的錢」，姜丹尼爾則說「為什麼沒收到結算」另外，賴冠霖在影片中嗆瘋狂粉絲「不要再來我們家」且公開車號。
這起影片外流事件，登上了韓國熱搜排行榜掀起熱議，不少韓國網友認為，他們都是為了夢想參加選秀節目《101》，由觀眾選出來，並背負著觀眾的期待而成為「Wanna One」成員，無論在何時何地都該注意發言。Wanna One所屬的經紀公司YMC娛樂，透過官方推特發聲明道歉，Wanna One也發出聲明：「帶來了不好的一面給粉絲看，讓各位失望了，真的很抱歉」。另外造成影片流出的電視台事後也發聲明表示：「日後會力阻這樣的事情再發生」。
▲Wanna One出道以來爭議不斷，影片外流事件登上韓國熱搜榜。（圖／BingYoung娛樂提供 , 2017.9.1）
原本Wanna One上節目要宣傳他們的新專輯，卻被這起影片外流事件蓋過新輯話題。Wanna One是由選秀節目推出的限定團體，會進行為期一年的限定活動，Wanna One將在2018年12月31日解散。