直播節目影片外流　Wanna One怨無酬嗆狂粉

韓國人氣夯團「Wanna One」出道逾半年，海內外人氣超強，專家更推估他們去年8月至年底至少賺進300億韓元（約9億元台幣）。不過人紅是非多，自他們出道以來惹出不少爭議，團體中的台灣成員賴冠霖出席頒獎節目時，脫口說出來自「中國台灣」引發許多網友反彈，去年他們推出的新歌舞蹈，被網友指出抄襲「防彈少年團」。而最近他們參加韓國的直播節目，測試影片竟被外流，影片中Wanna One成員抱怨沒拿到錢，甚至嗆瘋狂粉絲。

Wanna One帶著新專輯回歸歌壇，11人透過韓國電視台的直播節目《Star Live》與粉絲見面，但一段直播前的測試影片卻被流出，影片中朴志訓開玩笑喊「我們為什麼不能自由」、「為何只能收到20%的錢」，姜丹尼爾則說「為什麼沒收到結算」另外，賴冠霖在影片中嗆瘋狂粉絲「不要再來我們家」且公開車號。